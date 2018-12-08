Первый домашний матч новая липецкая баскетбольная команда начала с победы

Липчане все же нашли возможность выступить в "Черноземье".

Сегодня в Липецк вернулся большой баскетбол: не такой большой, как в лучшие годы (не Высшая лига), но в первенстве «Черноземья» среди клубов первого дивизиона липчане все же нашли возможность выступить. Липецкий «МицуБаскет» во дворце спорта «Динамо» принимал ярославский «Юнибаскет-СКМ» и в суперрезультативной игры добился победы - 108:79.

Когда-то именно команды Липецка и Ярославля боролись за победу в турнире первой лиги. Но времена меняются. «Юнибаскет-СКМ» сейчас середняк турнирной таблицы - до приезда в Липецк в восьми матчах у ярославцев были по 4 победы и поражения.

Липчане проводили лишь свою третью игру. До этого в Десногорске Смоленской области они обменялись победами с местным «Динамо-Росэнергоатом САЭС» - 70:65, 70:94.

В нашей команде играют в основном молодые парни. Местных «звезд» Андрея Гришина, Николая Тестяного, Сергея Рязанцева в команде нет. Зато имеется 17-летний Антон Цыганков, сын известного липецкого баскетболиста 1990-х-2000-х Сергея Цыганкова. В бой идет уже новое поколение.

Ветеранов в команде представляют Александр Цверкунов (1986 г.р.), Дмитрий Неклюдов (1991) и Константин Бреев (1983). Последний является и играющим тренером, и администратором, и директором новоиспеченного клуба. В данном случае перемены к лучшему. Прошлое руководство довело мужскую баскетбольную команду сначала до статуса одного из аутсайдеров в Черноземье, а потом и вовсе «похоронило» клуб. В прошлом сезоне Липецк даже не был представлен в «Черноземье».

Поздравим «МицуБаскет» с победой, и сообщим, что вторая игра в «Динамо» состоится завтра в 11.00.



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