Общество

сегодня, 17:52

25 тысяч новогодних елок реализуют липецкие лесхозы

4 505
#елоочные базары
25 тысяч новогодних елок реализуют липецкие лесхозы

10 лесхозов уже начали заготавливать ели и сосны для продаж

Для работников лесхозов наступила самая "жаркая пора". Более 25 тысяч новогодних елей и сосен планируется заготовить лесниками для населения региона.

Десять лесхозов области доставят в Липецк и другие населенные пункты главный символ новогоднего праздника. Молодые деревца для жителей региона, выращенные на новогодних плантациях, лесники отбирают тщательно. Сосны и ели из липецких лесхозов будут радовать липчан все новогодние праздники.

Массовая торговля новогодними красавицами в регионе начнётся с 20 декабря, сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.

4 505
#елоочные базары

Комментарии (4)

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Идиоты!!!!

27 минут назад
Прекратите рубить елки!!! У нас что нет проблем с экологией??? Продавайте искусственные, с ароматизаторами
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сам

28 минут назад
срублю
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Пенсинер

сегодня, 18:16
Я 10 лет на пенсии ! Ёлочка ему нравится гад !!!! Пенсия 10 тыс. Ёлочка блин.
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БУЗОТЁР

сегодня, 18:07
А ёлочка Вам нравится?
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