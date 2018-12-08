25 тысяч новогодних елок реализуют липецкие лесхозы

10 лесхозов уже начали заготавливать ели и сосны для продаж

Для работников лесхозов наступила самая "жаркая пора". Более 25 тысяч новогодних елей и сосен планируется заготовить лесниками для населения региона.

Десять лесхозов области доставят в Липецк и другие населенные пункты главный символ новогоднего праздника. Молодые деревца для жителей региона, выращенные на новогодних плантациях, лесники отбирают тщательно. Сосны и ели из липецких лесхозов будут радовать липчан все новогодние праздники.

Массовая торговля новогодними красавицами в регионе начнётся с 20 декабря, сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.