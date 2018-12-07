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Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть осторожными на скользких дорогах

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#снегопад
Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть осторожными на скользких дорогах

По прогнозам синоптиков в ближайшее время снегопады в Липецке и области продолжатся. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам несколько правил безопасности во время сложных метеоусловий.


Как показывает практика, в это время увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, особенно с механическими повреждениями. Некоторые из причин таких аварий – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в измененных погодных условиях.

Ездить на непредназначенной для этого летней резине в холода очень опасно – ее сцепление с дорогой из-за воды, снега или льда сильно снижается, что может привести к заносу и другим негативным последствиям.

Помимо этого водители должны психологически перестроиться на зимний стиль управления. Это важно так же, как смена резины. Управляя автомобилем надо быть особенно внимательными и аккуратными, неукоснительно соблюдать все правила дорожной безопасности. Не следует резко перестраиваться из ряда в ряд, обязательно надо соблюдать дистанцию между автомобилями, причем на влажной и скользкой дороге она должна быть больше из-за увеличения тормозного пути. Не следует забывать о том, что в непогоду обязательно необходимо передвигаться в транспортном средстве с включенными фарами и «противотуманками». 

Пешеходам надо помнить, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается почти вдвое. Поэтому переходить проезжую часть надо, только убедившись в том, что машина практически остановилась.

Кроме того, в это время года световой день сокращается, и пешеход становится менее заметным на дороге. Чтобы обезопасить себя в темное время суток пешим участникам движения рекомендуется использовать светоотражающие элементы, а вне населенных пунктов это требование обязательно. Такие меры позволяют увеличить видимость человека в несколько раз.

Соблюдая эти простые правила, можно уберечь от беды и себя, и остальных участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.


Последующее оформление ДТП возможно с применением «Европротокола». Телефон дежурной части ГИБДД 42-35-54, 42-35-55.  


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#снегопад

Комментарии (7)

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skrip

25 минут назад
Пешеходам надо помнить, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается почти вдвое. Поэтому переходить проезжую часть надо, только убедившись в том, что машина практически остановилась...............А я так думаю что и в хорошую солнечную погоду на до следовать вашему совету.Хоть одно путёвое наставление .
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какие 44 часа за весь день не одной уборочной

31 минуту назад
Водитель,
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Липчанин

31 минуту назад
Напомните мэру и Горсовету, что зимой не только банкеты надо проводить но и заниматься своими непосредственными обязанносиями по работе в Городе
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липчанка

36 минут назад
водителю мне давно грустно как то
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Госавтоинспекции

40 минут назад
А зачем вчера ночью пьяного отпустили за 25 тр? Что зарплаты нехватает!
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Водитель

45 минут назад
Не предупреждать надо, а дороги чистить!
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Водитель

48 минут назад
4 часа катаюсь по городу, ни видел ни одного автомобиля чистящего снег, на дорогах каша, 2 раза занесло на ПОЛНОМ приводе, за то наши чиновники завтра отчитаются что снегоуборочная техника отработала в штатном режиме, грустно все это(
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