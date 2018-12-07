Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть осторожными на скользких дорогах

По прогнозам синоптиков в ближайшее время снегопады в Липецке и области продолжатся. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам несколько правил безопасности во время сложных метеоусловий.

Как показывает практика, в это время увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, особенно с механическими повреждениями. Некоторые из причин таких аварий – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в измененных погодных условиях.

Ездить на непредназначенной для этого летней резине в холода очень опасно – ее сцепление с дорогой из-за воды, снега или льда сильно снижается, что может привести к заносу и другим негативным последствиям.

Помимо этого водители должны психологически перестроиться на зимний стиль управления. Это важно так же, как смена резины. Управляя автомобилем надо быть особенно внимательными и аккуратными, неукоснительно соблюдать все правила дорожной безопасности. Не следует резко перестраиваться из ряда в ряд, обязательно надо соблюдать дистанцию между автомобилями, причем на влажной и скользкой дороге она должна быть больше из-за увеличения тормозного пути. Не следует забывать о том, что в непогоду обязательно необходимо передвигаться в транспортном средстве с включенными фарами и «противотуманками».

Пешеходам надо помнить, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается почти вдвое. Поэтому переходить проезжую часть надо, только убедившись в том, что машина практически остановилась.

Кроме того, в это время года световой день сокращается, и пешеход становится менее заметным на дороге. Чтобы обезопасить себя в темное время суток пешим участникам движения рекомендуется использовать светоотражающие элементы, а вне населенных пунктов это требование обязательно. Такие меры позволяют увеличить видимость человека в несколько раз.

Соблюдая эти простые правила, можно уберечь от беды и себя, и остальных участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

Последующее оформление ДТП возможно с применением «Европротокола». Телефон дежурной части ГИБДД 42-35-54, 42-35-55.