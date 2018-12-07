28 минут назад
Свердловская чиновница Глацких не собирается покидать пост из-за скандала
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, не собирается покидать добровольно свой пост из-за начатых проектов по работе.
«Мне совесть не позволяет бросить. Ну и человеческий фактор. Бросить около 400 тысяч наших ребят. Пока я отстранена от работы, проекты, в том числе и федеральные, не реализуются», — приводит ее слова сайт kp.ru.
Как отмечает издание, чиновница не боится рассуждать о своей карьере, хотя губернатор еще не решил, оставлять ли ее в уральской политической системе, - пишут "Известия".
Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста.
Сейчас Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». СМИ узнали, что увольнять ее не планируют и просто сделают выговор.
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