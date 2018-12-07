Происшествия

сегодня, 08:10

Три человека пострадали в аварии у вокзала в Липецке

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#авария #ДТП
Три человека пострадали в аварии у вокзала в Липецке

Авария произошла рано утром.

Сегодня около 06:30 в Липецке на улице Гагарина столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Хендай». Столкновение было жестким - доставать людей из салнов разбитых машин пришлось спасателям Управления по делам ГО и ЧС .



В результате ДТП пострадали три человека, все доставлены в ЛГБ «Скорой медицинской помощи №1».




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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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гостья

26 секунд назад
222, ну конечно опять кого- то обвинить надо бы, только надо мозги включать в действие, а особенно в такую погоду....если дорога не чищена (а вряд ли успеют всё очистить и снег не прекращается все равно), то хоть скоростной режим сбавьте, а не на самолетной скорости летите....или всем по фику, лучше на тот свет или в больничку, но лишь бы обвинить, что дороги не чищены....
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Рассудок

18 минут назад
222, авто таскает, но тем не менее нужно гнать больше 50
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Татка

22 минуты назад
222, полностью с вами согласна, спуски и подъемы не чистят, не говоря о прямой дороге
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222

27 минут назад
Дороги просто не чистят совсем,, тут на крузаке таскает , что о легковушках говорить
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