Три человека пострадали в аварии у вокзала в Липецке

Авария произошла рано утром.

Сегодня около 06:30 в Липецке на улице Гагарина столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Хендай». Столкновение было жестким - доставать людей из салнов разбитых машин пришлось спасателям Управления по делам ГО и ЧС .В результате ДТП пострадали три человека, все доставлены в ЛГБ «Скорой медицинской помощи №1».