Происшествия
12 минут назад
Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе
Люди в аварии не пострадали.
Столкновение белого «Митсубиси Аутлендер» и серого ВАЗ-2109 произошло на пешеходном переходе у остановки «Рынок 9 микрорайона» в Липецке. Авария случилась примерно в 15:15 5 декабря.
Как сообщают очевидцы, люди в ДТП не пострадали. Зато значительные повреждения получила «девятка»: у нее смято левое крыло. Автомобили-участники ДТП практически блокировали движение по улице Космонавтов в сторону 8 микрорайона.
Как сообщают очевидцы, люди в ДТП не пострадали. Зато значительные повреждения получила «девятка»: у нее смято левое крыло. Автомобили-участники ДТП практически блокировали движение по улице Космонавтов в сторону 8 микрорайона.