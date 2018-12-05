Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе

Люди в аварии не пострадали.

Столкновение белого «Митсубиси Аутлендер» и серого ВАЗ-2109 произошло на пешеходном переходе у остановки «Рынок 9 микрорайона» в Липецке. Авария случилась примерно в 15:15 5 декабря.



Как сообщают очевидцы, люди в ДТП не пострадали. Зато значительные повреждения получила «девятка»: у нее смято левое крыло. Автомобили-участники ДТП практически блокировали движение по улице Космонавтов в сторону 8 микрорайона.