Происшествия

12 минут назад

Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе

Люди в аварии не пострадали.

Столкновение белого «Митсубиси Аутлендер» и серого ВАЗ-2109 произошло на пешеходном переходе у остановки «Рынок 9 микрорайона» в Липецке. Авария случилась примерно в 15:15 5 декабря.

Как сообщают очевидцы, люди в ДТП не пострадали. Зато значительные повреждения получила «девятка»: у нее смято левое крыло. Автомобили-участники ДТП практически блокировали движение по улице Космонавтов в сторону 8 микрорайона.
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#авария #ДТП

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