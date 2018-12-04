Общество
16 минут назад
В Липецке запустили сбор пожертвований на граффити в честь Сергея Бодрова
Начало работ зависит от активности меценатов.
Инициатор появления в Липецке граффити в честь режиссёра и актера Сергея Бодрова Александр Жиров запустил сбор средств на создание рисунка. Перечислить деньги на украшение города может любой желающий.
Как рассказал GOROD48 автор проекта Александр Жиров, художником граффити выступит известный липчанам своими уличными рисунками Дмитрий Савоста. Он является автором граффити в честь Тесла в «Университетском» и серии коммерческих проектов. Старт работ над рисунком в честь Сергея Бодрова зависит от активности меценатов. Сбор средств должен покрыть услуги художника и расходы на материалы. Александр Жиров гарантирует всем жертвователям полный отчет о расходе поступивших денег.
Напомним, что впервые идея об украшении Липецка граффити в честь Сергея Бодрова была высказана в конце прошлого года. Первоначально предполагалось, что огромный рисунок займёт торцевую стену дома на улице Механизаторов. Идее пришлось преодолеть бюрократические препоны, а ее автору согласовать все детали с администрацией Липецка. В итоге было решено создать граффити на стене теплопункта в районе улицы Кривенкова.
Как рассказал GOROD48 автор проекта Александр Жиров, художником граффити выступит известный липчанам своими уличными рисунками Дмитрий Савоста. Он является автором граффити в честь Тесла в «Университетском» и серии коммерческих проектов. Старт работ над рисунком в честь Сергея Бодрова зависит от активности меценатов. Сбор средств должен покрыть услуги художника и расходы на материалы. Александр Жиров гарантирует всем жертвователям полный отчет о расходе поступивших денег.
Напомним, что впервые идея об украшении Липецка граффити в честь Сергея Бодрова была высказана в конце прошлого года. Первоначально предполагалось, что огромный рисунок займёт торцевую стену дома на улице Механизаторов. Идее пришлось преодолеть бюрократические препоны, а ее автору согласовать все детали с администрацией Липецка. В итоге было решено создать граффити на стене теплопункта в районе улицы Кривенкова.