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24 минуты назад

Российский актер Панин устроил очередной пьяный дебош на борту самолета

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#Панин
Российский актер Панин устроил очередной пьяный дебош на борту самолета

Позже Панин отрицал факт произошедшего.

Российский актер Алексей Панин устроил пьяный дебош в самолете, следовавшем из Стамбула в Москву, в результате чего был снят с рейса. Об этом сообщает ТАСС.

Артист неоднократно курил в туалете самолета, несмотря на предупреждения стюардесс. Затем принялся учить других пассажиров, как правильно курить на борту, прикрывая датчики дыма салфеткой.

Также Панин оскорблял бортпроводников, используя нецензурные ругательства, и сопровождал это криками о том, что он звезда и ему ничего не будет.

В итоге актера сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. Своей вины он не отрицал. Представители авиакомпании заставят Панина оплатить все необходимые расходы.

Позже в интервью телеканалу «Звезда» актер заявил, что никакого задержания в аэропорту Внуково 4 декабря не было. «Я нахожусь дома. Я был у своих друзей сейчас за городом на Рублевке — мы с дочкой ездили. Я понятия не имею, о чем вы говорите», — прокомментировал Панин.

В августе Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву. По словам очевидцев, актер был в нетрезвом состоянии, ходил по салону и не слушал указания бортпроводников. Из-за инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета, после чего в салон зашла полиция. Панина вместе с дочерью сняли с рейса.
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#Панин

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