Общество
57 минут назад
Дома в Липецкой области подешевели на 10%
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Средняя стоимость недвижимости составляет 3,1 млн рублей.
Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» проследили динамику цен на частные дома в регионах России. Авторы рейтинга сравнивали, за какую сумму этот сегмент рынка торговали в начале года и какая цена сложилась к концу года.
Липецкая область по стоимости частных домов оказалась на 58 строчке рейтинга. С начала года недвижимость сбросила в цене 10%. Средняя стоимость частного дома в Липецкой области составила 3 131 142 рубля. Среди регионов Центрального Черноземья самые большие перемены — в Воронежской области: падение цен на 26,9% до 3,7 млн рублей.
Из 80 регионов рост с начала года зафиксирован всего в 23, в остальных 57 наблюдается снижение. Средний дом россиянина стоит 4,7 млн рублей, выяснили аналитики. Средний отдельно стоящий дом в Москве стоит сегодня 17 231 558 рублей. Самые доступные дома продаются в Кемеровской области, где они стоят почти в 10 раз меньше, чем в Москве – 1 729 983 рубля. Менее чем за 2 млн можно купить средний дом еще в двух регионах: Еврейской АО (1 881 863 рубля) и Курганской области (1 944 175 рублей).
Липецкая область по стоимости частных домов оказалась на 58 строчке рейтинга. С начала года недвижимость сбросила в цене 10%. Средняя стоимость частного дома в Липецкой области составила 3 131 142 рубля. Среди регионов Центрального Черноземья самые большие перемены — в Воронежской области: падение цен на 26,9% до 3,7 млн рублей.
Из 80 регионов рост с начала года зафиксирован всего в 23, в остальных 57 наблюдается снижение. Средний дом россиянина стоит 4,7 млн рублей, выяснили аналитики. Средний отдельно стоящий дом в Москве стоит сегодня 17 231 558 рублей. Самые доступные дома продаются в Кемеровской области, где они стоят почти в 10 раз меньше, чем в Москве – 1 729 983 рубля. Менее чем за 2 млн можно купить средний дом еще в двух регионах: Еврейской АО (1 881 863 рубля) и Курганской области (1 944 175 рублей).
1 576
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