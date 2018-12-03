Общество

57 минут назад

Дома в Липецкой области подешевели на 10%

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#цена #недвижимость
Дома в Липецкой области подешевели на 10%

Средняя стоимость недвижимости составляет 3,1 млн рублей.

Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» проследили динамику цен на частные дома в регионах России. Авторы рейтинга сравнивали, за какую сумму этот сегмент рынка торговали в начале года и какая цена сложилась к концу года. 

Липецкая область по стоимости частных домов оказалась на 58 строчке рейтинга. С начала года недвижимость сбросила в цене 10%. Средняя стоимость частного дома в Липецкой области составила 3 131 142 рубля. Среди регионов Центрального Черноземья самые большие перемены — в Воронежской области: падение цен на 26,9% до 3,7 млн рублей.

Из 80 регионов рост с начала года зафиксирован всего в 23, в остальных 57 наблюдается снижение. Средний дом россиянина стоит 4,7 млн рублей, выяснили аналитики. Средний отдельно стоящий дом в Москве стоит сегодня 17 231 558 рублей. Самые доступные дома продаются в Кемеровской области, где они стоят почти в 10 раз меньше, чем в Москве – 1 729 983 рубля. Менее чем за 2 млн можно купить средний дом еще в двух регионах: Еврейской АО (1 881 863 рубля) и Курганской области (1 944 175 рублей).
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#цена #недвижимость

Комментарии (1)

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Богато живём

14 минут назад
если средняя стоимость дома 4,7 млн рублей. Сегодня просматривал цены, не заметил падение цен. В основном недострой продают или зачухонские дома
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