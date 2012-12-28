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206
35 минут назад
2

Голый мужчина бегал сегодня по Лебедяни

Молодой человек задержан

Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, сегодня по улицам этого города устроил голый забег молодой мужчина.

Голого задержали.

«Служба МО МВД России «Лебедянский» оперативно среагировали, молодой мужчина был задержан и сейчас решается вопрос о его отправке в специализированное учреждение для дальнейшего лечения», - сообщает пресс-служба.

Напомним, голый забег устроила 28 марта в Липецке женщина. Ее доставили в специализированное медучреждение. В тот же день голый мужчина бегал по соседнему Воронежу.
неадекватное поведение
голая вечеринка
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Комментарии (2)

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Сначала новые
вася
15 минут назад
Задержали голого, голого геолога, в Лебедяни-городе, городе-селе. Что ж ты голый бегаешь голышом по улицам, жалко тебя бедного даже детворе. Ты бы листик фиговый привязал для верности, место бы причинное, голый зад прикрыл и бежал бы миленький ты себе спокойненько хочешь прямо в Красное, хочешь в Тербуны. А теперь как приняли там тебя родимого всё ломают голову над твоей статьёй.
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Человечность
17 минут назад
Может хватит писать истории про больных людей? Почему, если болит сердце или ноги, то новостей нет, а если болит голова, то освещается? Люди устали от этих новостей! Родственникам тоже не доставит удовольствие это читать.
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