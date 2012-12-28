Происшествия
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35 минут назад
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Голый мужчина бегал сегодня по Лебедяни
Молодой человек задержан
Голого задержали.
«Служба МО МВД России «Лебедянский» оперативно среагировали, молодой мужчина был задержан и сейчас решается вопрос о его отправке в специализированное учреждение для дальнейшего лечения», - сообщает пресс-служба.
Напомним, голый забег устроила 28 марта в Липецке женщина. Ее доставили в специализированное медучреждение. В тот же день голый мужчина бегал по соседнему Воронежу.
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