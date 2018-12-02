КАМАЗ столкнулся с ВАЗом в Грязинском районе

В аварии есть пострадавший

В 19:47 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на втором километре Восточного обхода ОЭЗ ППТ Липецк, Грязинского района. Произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ 2110» и грузового автомобиля «КАМАЗ».



В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен ГБУ «Свободный Сокол».