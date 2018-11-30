На рекордных соревнованиях в Костроме «в бой шла одна молодежь», но липчане выступили здорово (ФОТО)

На счету наших юных бойцов оказались 18 медалей.

Юные липчане отлично выступили в Костроме на межрегиональном турнире по рукопашному бою, который стал рекордным по количеству участников в центральной России. На ковер костромского дворца спорта «Динамо» вышли 280 (!) бойцов из Вла­димир­ской, Ива­нов­ской, Во­логод­ской, Ли­пец­кой, Ни­жего­род­ской, Костромской об­ластей, рес­публи­ки Ко­ми.

Такая серьезная конкуренция не стала помехой для представителей федерации рукопашного боя Липецкой области (президент - Андрей Пономарев), которые решили на этот раз выставить больше начинающих спортсменов. На счету липчан оказались 5 «золотых», 5 «серебряных» и 8 «бронзовых» медалей.

Иногда на пьедестале почета в одной и той же категории оказывались по два наших бойца. Так, среди юношей 10-11 лет в весе до 33 кг победителем стал липчанин Игорь Ильиничев, а его товарищ по команде Дмитрий Черных завоевал «бронзу».







Среди юношей 12-13 лет (до 36 кг) Никита Гущин стал вторым, а Дмитрий Воробцов - третьим.

Нельзя не упомянуть представительниц чаплыгинского филиала федерации рукопашного боя сестер Викторию и Александру Наседкиных - обе заняли первые места.

Отличным подарком для липчан стала и экскурсия по древней Костроме (известна с 1152 года, на пять лет младше Москвы).







Подготовили спортсменов Игорь Воротынцев, Андрей Шишкин, Валерий Коростинский, Денис Денисов, Павел Кузнецов и Павел Набатников

Как отметили липецкие тренеры, соревнования в Костроме стали очередным этапом подготовки к первенству ЦФО и первенству России по рукопашному бою. Следующий выездной старт у липецких рукопашников состоится 22 декабря, Орле - «Кубок Черноземья 2018».