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На рекордных соревнованиях в Костроме «в бой шла одна молодежь», но липчане выступили здорово (ФОТО)
На счету наших юных бойцов оказались 18 медалей.
Юные липчане отлично выступили в Костроме на межрегиональном турнире по рукопашному бою, который стал рекордным по количеству участников в центральной России. На ковер костромского дворца спорта «Динамо» вышли 280 (!) бойцов из Владимирской, Ивановской, Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Костромской областей, республики Коми.
Такая серьезная конкуренция не стала помехой для представителей федерации рукопашного боя Липецкой области (президент - Андрей Пономарев), которые решили на этот раз выставить больше начинающих спортсменов. На счету липчан оказались 5 «золотых», 5 «серебряных» и 8 «бронзовых» медалей.
Иногда на пьедестале почета в одной и той же категории оказывались по два наших бойца. Так, среди юношей 10-11 лет в весе до 33 кг победителем стал липчанин Игорь Ильиничев, а его товарищ по команде Дмитрий Черных завоевал «бронзу».
Среди юношей 12-13 лет (до 36 кг) Никита Гущин стал вторым, а Дмитрий Воробцов - третьим.
Нельзя не упомянуть представительниц чаплыгинского филиала федерации рукопашного боя сестер Викторию и Александру Наседкиных - обе заняли первые места.
Отличным подарком для липчан стала и экскурсия по древней Костроме (известна с 1152 года, на пять лет младше Москвы).
Подготовили спортсменов Игорь Воротынцев, Андрей Шишкин, Валерий Коростинский, Денис Денисов, Павел Кузнецов и Павел Набатников
Как отметили липецкие тренеры, соревнования в Костроме стали очередным этапом подготовки к первенству ЦФО и первенству России по рукопашному бою. Следующий выездной старт у липецких рукопашников состоится 22 декабря, Орле - «Кубок Черноземья 2018».
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22.11.2018 20:14Спорт