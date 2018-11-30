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сегодня, 10:28
В Сирии отразили израильскую ракетную атаку
В Сети появились кадры этого происшествия..
В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском.
Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. При этом на кадрах отчетливо слышны разрывы, а в небе можно увидеть вспышки.
Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА-Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Позднее источник признал, что информация неверна.
Позже израильские военные также опровергли это утверждение.
Представители Израиля ранее признавали, что в течение последних двух лет 200 раз проводили бомбардировки иранских объектов в Сирии, и заявляли о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими ЗРК С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.
Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. При этом на кадрах отчетливо слышны разрывы, а в небе можно увидеть вспышки.
Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА-Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Позднее источник признал, что информация неверна.
Позже израильские военные также опровергли это утверждение.
Представители Израиля ранее признавали, что в течение последних двух лет 200 раз проводили бомбардировки иранских объектов в Сирии, и заявляли о решимости продолжать операции, несмотря на усиление ПВО Сирии современными российскими ЗРК С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с самолетом-разведчиком ВКС Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.