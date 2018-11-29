Пьяный липчанин напал на бригаду ЛГЭК

Травмой и разбитым автомобилем закончилась смена одной из бригад комплекса теплоснабжения Липецкой городской энергетической компании. Неприятный инцидент произошел вечером 28 ноября, когда специалисты компании производили ремонт тепловой магистрали на улице Елецкой (район Сокола) в Липецке.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, угрожая сорвать работы и нецензурно выражаясь, к группе специалистов подошел нетрезвый мужчина: он оторвал от стоящего на месте аварийно-восстановительных работ "КамАЗа" зеркало и выбил им боковое стекло в кабине водителя. Разлетевшиеся осколки попали в лицо 33-летнего слесаря ЛГЭК, который был отправлен в травмпункт и после оказания медпомощи отпущен. А хулигана прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов доставили в одно из городских отделений полиции, где он и провел минувшую ночь.

По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, полицейские составили протокол, по которому липчанин будет привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» с последующей выплатой штрафа.