Происшествия
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Раненый из карабина-самострела егерь до сих пор находится в тяжелом состоянии
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Возможно, пуля, под которую он попал, была разрывной.
Как уже сообщал GOROD48, 23 ноября «56-летний егерь попал под самострел-растяжку» в урочище Пиково в Чаплыгинском районе: пуля из привязанного к дереву карабина «Сайга» пробила ему обе ноги.
- По данному факту возбуждено дело по статье 118-й УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В деле уже есть подозреваемый. Это местный житель 1954 года рождения. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Между тем состояние здоровья охотинспектора Александра Хворостецкого по-прежнему вызывает опасение медиков.
- В темное время суток мы пошли в урочище Пиково к ранее обнаруженной нами в лесу браконьерами кормушке - кто-то подсыпал в нее зерно, привлекая зверя. Охотинспектор Александр Хворостецкий впотьмах не заметил привязанный к дереву карабин и зацепил ногой растяжку. Возможно, «Сайга» была заряжена разрывной пулей или же она развалилась после того, как попала в кости левой ноги егеря. Раны он получил страшные: обе его ноги болтались только на мышцах, так как осколки пули перебили все кости ниже колен Александра. Мы зафиксировали ноги как смогли, отвезли раненого в Чаплыгинскую районную больницу. Наш коллега потерял два с половиной литра крови, не меньше. Когда его состояние здоровья стабилизировалось, медики переправили раненого в Липецк, в реанимационное отделение областной больницы, - рассказал подробности ночной вылазки начальник пострадавшего Александр Щукин из ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».
Кстати, задержанный по подозрению в установлении самострела житель одной из близлежащих к урочищу Пиково сел оказался матерым браконьером, не раз привлекавшимся к административной ответственности за незаконную охоту. Изъятая на месте преступления «Сайга» 12 калибра оказалась в розыске: карабин в 2011 году украли у его законного хозяина.
фото wikipedia.org.
- По данному факту возбуждено дело по статье 118-й УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В деле уже есть подозреваемый. Это местный житель 1954 года рождения. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Между тем состояние здоровья охотинспектора Александра Хворостецкого по-прежнему вызывает опасение медиков.
- В темное время суток мы пошли в урочище Пиково к ранее обнаруженной нами в лесу браконьерами кормушке - кто-то подсыпал в нее зерно, привлекая зверя. Охотинспектор Александр Хворостецкий впотьмах не заметил привязанный к дереву карабин и зацепил ногой растяжку. Возможно, «Сайга» была заряжена разрывной пулей или же она развалилась после того, как попала в кости левой ноги егеря. Раны он получил страшные: обе его ноги болтались только на мышцах, так как осколки пули перебили все кости ниже колен Александра. Мы зафиксировали ноги как смогли, отвезли раненого в Чаплыгинскую районную больницу. Наш коллега потерял два с половиной литра крови, не меньше. Когда его состояние здоровья стабилизировалось, медики переправили раненого в Липецк, в реанимационное отделение областной больницы, - рассказал подробности ночной вылазки начальник пострадавшего Александр Щукин из ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».
Кстати, задержанный по подозрению в установлении самострела житель одной из близлежащих к урочищу Пиково сел оказался матерым браконьером, не раз привлекавшимся к административной ответственности за незаконную охоту. Изъятая на месте преступления «Сайга» 12 калибра оказалась в розыске: карабин в 2011 году украли у его законного хозяина.
фото wikipedia.org.
2 990
ОДИН ГОЛОС
Патологоанатом