Происшествия
18 минут назад
56-летний егерь попал под самострел-растяжку
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Охотоведу посекло дробью ноги.
Вчера в Чаплыгинскую районную больницу из леса привезли израненного дробью охотинспектора. 56-летний егерь рассказал, что попал под выстрел самострела во время обхода лесного массива.
По данному факту полиция начала проверку. На месте ЧП оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья. привязанного к дереву: егерь зацепил веревку, прикрепленную к курку, спровоцировав выстрел.
Дробью охотинспектору посекло обе ноги (вероятно, браконьер насторожил самострел на невысокого зверя, например, косулю). Его жизнь - вне опасности.
По данному факту полиция начала проверку. На месте ЧП оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья. привязанного к дереву: егерь зацепил веревку, прикрепленную к курку, спровоцировав выстрел.
Дробью охотинспектору посекло обе ноги (вероятно, браконьер насторожил самострел на невысокого зверя, например, косулю). Его жизнь - вне опасности.
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Александр Баранов
Алексей- Сочи