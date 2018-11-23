56-летний егерь попал под самострел-растяжку

Охотоведу посекло дробью ноги.

Вчера в Чаплыгинскую районную больницу из леса привезли израненного дробью охотинспектора. 56-летний егерь рассказал, что попал под выстрел самострела во время обхода лесного массива.



По данному факту полиция начала проверку. На месте ЧП оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья. привязанного к дереву: егерь зацепил веревку, прикрепленную к курку, спровоцировав выстрел.



Дробью охотинспектору посекло обе ноги (вероятно, браконьер насторожил самострел на невысокого зверя, например, косулю). Его жизнь - вне опасности.

