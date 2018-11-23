Происшествия

18 минут назад

56-летний егерь попал под самострел-растяжку

2 265
#браконьерство

Охотоведу посекло дробью ноги.

Вчера в Чаплыгинскую районную больницу из леса привезли израненного дробью охотинспектора. 56-летний егерь рассказал, что попал под выстрел самострела во время обхода лесного массива.

По данному факту полиция начала проверку. На месте ЧП оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья. привязанного к дереву: егерь зацепил веревку, прикрепленную к курку, спровоцировав выстрел.

Дробью охотинспектору посекло обе ноги (вероятно, браконьер насторожил самострел на невысокого зверя, например, косулю). Его жизнь - вне опасности.
2 265
#браконьерство

Комментарии (2)

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Александр Баранов

1 минуту назад
Сволочи, засаду на грибников устроили.
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Алексей- Сочи

11 минут назад
Второй день рождения! Поздравляю.
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