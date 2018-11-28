Администратор забрала себе зарплату выдуманного продавца

Женщина обманула своего работодателя.

Советский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению в мошенничестве в отношении администратора сети алкомаркетов. Женщина обманом получила деньги от своего работодателя.



Как указано в приговоре, преступление было совершено с использованием служебного положения. Работая администратором в сети магазинов алкоголя, женщина имела право нанимать персонал в торговую точку на улице Катукова. У нее на руках оказались документы третьего лица, необходимые для оформления на должность продавца-кассира. Этот человек и не собирался там работать, но администратор сначала оформила его учеником, а потом отправила чужие документы на прием продавцом-кассиром в отдел кадров сети. В течение месяца администратор исправно заносила в табели учета часы работы выдуманного продавца-кассира. В итоге, за полтора месяца «работы» мифическому сотруднику начислили 3 664 рубля 46 копеек. Эти деньги администратор забрала себе. Женщина призналась в преступлении и раскаялась.



Суд признал женщину виновной в мошенничестве. Она наказана годом условного срок с аналогичным испытательным.