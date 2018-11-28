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Администратор забрала себе зарплату выдуманного продавца

13 1072
#мошенничество #работа #зарплата
2
Администратор забрала себе зарплату выдуманного продавца

Женщина обманула своего работодателя.

Советский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению в мошенничестве в отношении администратора сети алкомаркетов. Женщина обманом получила деньги от своего работодателя.

Как указано в приговоре, преступление было совершено с использованием служебного положения. Работая администратором в сети магазинов алкоголя, женщина имела право нанимать персонал в торговую точку на улице Катукова. У нее на руках оказались документы третьего лица, необходимые для оформления на должность продавца-кассира. Этот человек и не собирался там работать, но администратор сначала оформила его учеником, а потом отправила чужие документы на прием продавцом-кассиром в отдел кадров сети. В течение месяца администратор исправно заносила в табели учета часы работы выдуманного продавца-кассира. В итоге, за полтора месяца «работы» мифическому сотруднику начислили 3 664 рубля 46 копеек. Эти деньги администратор забрала себе. Женщина призналась в преступлении и раскаялась.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве. Она наказана годом условного срок с аналогичным испытательным.
13 1072
#мошенничество #работа #зарплата
2

Комментарии (14)

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Житель Липецка

31 секунду назад
Пол Липецка такие схемы проворачивают,просто она спалилась.За полтора месяца зарплата в 3.5 тысячи как-то маловата.
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Все нормально

2 минуты назад
Нашла у кого воровать дура.У Медведева в Красном и Белом.Одна * украла в Лифортово сидит.У народа красть надо.
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работадатель предприниматель

20 минут назад
ям за копейку любого порву нах
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НевиновнаЯ

29 минут назад
Наверное, это "краснобелое". и ведь кто-то же работал за "выдуманного" кассира? видимо, такой способ хоть немного поднять совсем уж смешную зарплату.
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Путин

36 минут назад
Путин весь народ обманул , А тут подумаешь какие-то гроши ,Хоть бы ботокс совесть поимел, А у ботокса совести давно уже нет , Путин- BoTalks , вор всея Руси !!!
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Митюща

43 минуты назад
Во скотина, поимел бы совесть подавать в суд на такую зарплату
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Ужас

43 минуты назад
Да уж работодатель точно не обеднел!
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Ясь

45 минут назад
Ну и что? В Лгушке много лет печатается и получают зарплату Елена, которую никто не видел в глаза! Ни разу! Она в штате, на работу не ходит много лет. Вы можете себе такое представить? Штатная журналистка сидит дома и строчит всякую хрень. А директор издательского дома Игнатов исправно подписывает зарплатные ведомости. Ох, сколько бардака на Московской. Раньше Игнатова Крышевал Никонов, знал о его проделках и нарушения по сообщениям серьезных структур. Но держал. А Королев вообще ни во что последние годы не вникал. Ждал нового назначения. Одна из самых коррумпированных организаций- это издатдом, где в замах директор- хозяйка ООО (частной организации)
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народ

46 минут назад
так вот и живём на такие зарплаты
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Напишите фамилию

46 минут назад
Напишите фамилию хозяина,который в суд подал!Видно ему скоро придется отправится в места не столь отдаленные....Хамло а не хозяин.3600 рублей бутылка то приличная и то дороже стоит.
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