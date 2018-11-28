Происшествия

35 минут назад

Прокурор запросил 13 лет заключения для обстрелявшего полицейских жителя Липецка

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#насилие в отношении представителя власти
Прокурор запросил 13 лет заключения для обстрелявшего полицейских жителя Липецка

Ожидается оглашение приговора по инциденту в Желтых песках.

29 ноября в Липецком областном суде ожидается вынесение приговора по делу жителя села Желтые Пески, обвиняемого по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), сообщает пресс-служба Липецкого областного суда. 

На скамье подсудимых житель Желтых Песков Юрий Затонских. По версии следствия, мужчина дважды выстрелили в полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. По словам одного из них, 21 января этого года они заступили на службу в опергруппу. Вечером поступило сообщение от жены обвиняемого, что муж грозит ей убийством, поэтому она скрылась у родственников. Полицейские подъехали к дому, в котором пряталась женщина. Она рассказала, что муж несколько дней пьет. На этом фоне возник конфликт, после которого муж достал ружье и угрожал ей убийством.

- Мы подъехали к дому супругов, - рассказал на суде полицейский Алексей Кузнецов. – Подошли, постучались. Мужчина вышел с ружьем наперевес. Мы объяснили, что являемся сотрудниками полиции, и вызвала нас его жена. На это он ответил, что не будет выходить, а если еще раз появимся, будет стрелять. Закрыл дверь и ушел.

После этого с разницей в несколько секунд прозвучали два выстрела. По характерному звуку полицейские поняли, что дробь попала в машину. А один из них был незначительно травмирован – поцарапана кожа на виске. Затем Юрий Затонских пошёл в дом к родственникам, где скрывалась его жена, и его задержали.

В суде Юрий Затонских не согласился с предъявленной квалификацией по статье 317 УК РФ и заявил, что в своих действиях он видит статью 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти, которая подразумевает более мягкое наказание.

В ходе прений, государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы.

5 567
#насилие в отношении представителя власти

Комментарии (5)

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Assenizator

3 минуты назад
А чё прокурор ментам не сказал - Убьют - приходите?
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Нормальное наказание

5 минут назад
бакланам здесь отписавшимся: в вашей любимой пиндосии его полицейские просто пристрелили бы
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Да уж...

6 минут назад
Что-то многовато мужику впаять хотят! За реальное убийство столько не дают...ну подумаешь, белку поймал, мусоров попугал, они все равно ни фига не делают...но 13 лет это уж слишком!!!
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Узнаю рашку

12 минут назад
А старикам навалял пистонов , так * разбираться, когда убьет...
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Доон

21 минуту назад
За что мужику 13 лет это полный трандец он не убил а за корупцию и геноцид в стране ничего не дают люди очнитесь
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