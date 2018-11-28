Общество

51 минуту назад

Липчане будут писать тест по истории России на 36 площадках

3 224
#тест #история
Липчане будут писать тест по истории России на 36 площадках

Проверить свои знания о прошлом страны можно и в сельской школе, и в региональном вузе.

30 ноября в России состоится акция «Тест по истории Отечества». Проект охватит регионы РФ, а также 45 государств. Всего зарегистрировано свыше несколько сотен площадок, 36 из них — в Липецкой области.

Липчане смогут проверить свои знания об истории России в сельских школах, вузах, библиотеках, районной администрации. Больше всего площадок зарегистрировано в Данкове, а вот в Липецке — всего одна — ЛГТУ. Выбрать площадку можно здесь.

Принять участие в написании теста смогут все желающие. Общее время выполнения заданий – 40 минут. За это время надо ответить на 40 вопросов. Задания будут содержать тесты по всем периодам российской истории и Конституции страны, которая в этом году отмечает свое 25-летие.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, в четвертой международной акции «Тест по истории Отечества» примут участие порядка 500 000 человек. Организаторами данной акции выступили Молодежный парламент при Госдуме совместно с молодежными парламентами регионов.
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#тест #история

Комментарии (3)

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skrip

1 минуту назад
, В руки
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skrip

2 минуты назад
Конституция которую поимели по всякому.Даже в * противно.Написанная не известно для кого .
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Белибей

5 минут назад
Батюшки, а что же в Липецке истфак ЛГПУ не станет площадкой для теста??? Казалось бы, кому, как мне им...
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