Общество
51 минуту назад
Липчане будут писать тест по истории России на 36 площадках
Проверить свои знания о прошлом страны можно и в сельской школе, и в региональном вузе.
30 ноября в России состоится акция «Тест по истории Отечества». Проект охватит регионы РФ, а также 45 государств. Всего зарегистрировано свыше несколько сотен площадок, 36 из них — в Липецкой области.
Липчане смогут проверить свои знания об истории России в сельских школах, вузах, библиотеках, районной администрации. Больше всего площадок зарегистрировано в Данкове, а вот в Липецке — всего одна — ЛГТУ. Выбрать площадку можно здесь.
Принять участие в написании теста смогут все желающие. Общее время выполнения заданий – 40 минут. За это время надо ответить на 40 вопросов. Задания будут содержать тесты по всем периодам российской истории и Конституции страны, которая в этом году отмечает свое 25-летие.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, в четвертой международной акции «Тест по истории Отечества» примут участие порядка 500 000 человек. Организаторами данной акции выступили Молодежный парламент при Госдуме совместно с молодежными парламентами регионов.
Липчане смогут проверить свои знания об истории России в сельских школах, вузах, библиотеках, районной администрации. Больше всего площадок зарегистрировано в Данкове, а вот в Липецке — всего одна — ЛГТУ. Выбрать площадку можно здесь.
Принять участие в написании теста смогут все желающие. Общее время выполнения заданий – 40 минут. За это время надо ответить на 40 вопросов. Задания будут содержать тесты по всем периодам российской истории и Конституции страны, которая в этом году отмечает свое 25-летие.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, в четвертой международной акции «Тест по истории Отечества» примут участие порядка 500 000 человек. Организаторами данной акции выступили Молодежный парламент при Госдуме совместно с молодежными парламентами регионов.
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Белибей