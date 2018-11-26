Общество

28 минут назад

В 2019 году Липецкая область получит 864 миллиона дотаций из федерального бюджета

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#дотации
В 2019 году Липецкая область получит 864 миллиона дотаций из федерального бюджета

Регион один из самых менее дотационных

Как сообщает канал  "Номенклатура", самым дотационным регионов в 2019 году будет Дагестан. Республика получит из казны боле 60 миллиардов рублей. 

Якутия и Камчатский край получат около 47 и 38 миллиардов соответственно.

Чечня получит чуть более 30 млрд,  Алтай около 27-и, Ставрополье - 22 млрд.

Липецкая область в разряде самых менее дотационных. В 2019 году дотации из федерального бюджета составят всего 864 миллиона рублей.

Впрочем, финансирование по целевым программам и различные специальные транши не учитываются.

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2 151
#дотации

Комментарии (2)

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123

1 минуту назад
москва от нлмк больше получит травят липчан а бабло оседает не справедливо.
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Мэр

6 минут назад
Нормалек. Эти распилим, а на кредиты будем жить.
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