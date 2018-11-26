Общество
28 минут назад
В 2019 году Липецкая область получит 864 миллиона дотаций из федерального бюджета
Регион один из самых менее дотационных
Как сообщает канал "Номенклатура", самым дотационным регионов в 2019 году будет Дагестан. Республика получит из казны боле 60 миллиардов рублей.
Якутия и Камчатский край получат около 47 и 38 миллиардов соответственно.
Чечня получит чуть более 30 млрд, Алтай около 27-и, Ставрополье - 22 млрд.
Липецкая область в разряде самых менее дотационных. В 2019 году дотации из федерального бюджета составят всего 864 миллиона рублей.
Впрочем, финансирование по целевым программам и различные специальные транши не учитываются.
Якутия и Камчатский край получат около 47 и 38 миллиардов соответственно.
Чечня получит чуть более 30 млрд, Алтай около 27-и, Ставрополье - 22 млрд.
Липецкая область в разряде самых менее дотационных. В 2019 году дотации из федерального бюджета составят всего 864 миллиона рублей.
Впрочем, финансирование по целевым программам и различные специальные транши не учитываются.
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Мэр