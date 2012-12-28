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В районах Сырского Рудника, Студёнок, поселке Дачном отключат холодную воду
Общество
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Общество
274
59 минут назад
1

В районах Сырского Рудника, Студёнок, поселке Дачном отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 2в, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22 по улице Писарева, №№ 31, 31а по улице Светлова, № 19 по улице Ярославской. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 6, 8 по улице Папина, № 2 по улице Прудной, №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова. В этот же период отключат холодную воду в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, адмирала Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, переулков Узорного, Янкина, Антипова, Луначарского, адмирала Ушакова.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (1)

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Елена
8 минут назад
В Дачном 2 дня как включили( до сих пор сливается ржавая вода) и опять отключение????
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