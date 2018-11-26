Общество

сегодня, 15:33

В Липецке гриппом заболели три человека

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#Грипп
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В Липецке гриппом заболели три человека

Ситуация с заболеваемостью ниже эпидпорога на 16%.

Сегодня на оперативке у главы Липецка главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев сообщил Сергею Иванову данные по заболеваемости гриппом.

- Ситуация с заболеваемостью - благоприятная, - сказал специалист. - В Липецке гриппом заболели всего том человека - два взрослых и ребёнок. 

По словам Станислава Савельева, у заболевших выявлен штамм вируса H1N1. То есть именно тот штамм, от которого липчанам всю осень делали прививки. По состоянию на сегодня, от гриппа привиты 100,3% горожан: дошкольников, школьников, педагогов, работников общественного транспорта. 

Как известно, заболеваемости ОРВИ и гриппом способствуют и жилищные условия. По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина, в городе нет ни одного многоквартирного дома без тепла. Чиновник говорит лишь о проблемах с теплоснабжением отдельных квартир. 

Впрочем, 125 многоквартирных дома, бывших молодоженок, остаются без управляющих компаний. Следовательно, пои резком понижении температуры воздуха вниз могут возникнуть проблемы с отоплением. Поэтому глава Липецка Сергей Иванов призывал Евгения Лепекина как можно скорее решить вопрос со способом управления этим проблемным жильем.
6 666
#Грипп
2

Комментарии (6)

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хаха

42 минуты назад
очередная ежегодная комедия от Министерства Зооздравохранения. Обкололи тыщщи тел, отчитались, ачем они после этого болеют - как Бог Даст. Ждем новую волну онкологии и аутизма.
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valerafromsplus

43 минуты назад
Причём здесь грипп и отопление? Данный вирус малыши и летом хватают.
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///

47 минут назад
от гриппа привиты 100,3% горожан, а за Пукина проголосовали 146%.
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Юрок Алтушок.

55 минут назад
Привито 100,3%. Это как? Наверное кто-то обосрался заболеть гриппом и сделал 2 прививки.
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Мамка

56 минут назад
Привиты 100, 3% горожан—это как?!?!
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...

сегодня, 16:15
да потому что люди сами лечатся и не ходят в поликлинику. Там в очереди сдохнешь, так как одни и те же бабки в очереди сидят, поболтать о своих болячках, как зайдут к врачу и сидят там по полчаса, а то и больше.
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