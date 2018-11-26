В Липецке гриппом заболели три человека

Ситуация с заболеваемостью ниже эпидпорога на 16%.

Сегодня на оперативке у главы Липецка главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев сообщил Сергею Иванову данные по заболеваемости гриппом.



- Ситуация с заболеваемостью - благоприятная, - сказал специалист. - В Липецке гриппом заболели всего том человека - два взрослых и ребёнок.



По словам Станислава Савельева, у заболевших выявлен штамм вируса H1N1. То есть именно тот штамм, от которого липчанам всю осень делали прививки. По состоянию на сегодня, от гриппа привиты 100,3% горожан: дошкольников, школьников, педагогов, работников общественного транспорта.



Как известно, заболеваемости ОРВИ и гриппом способствуют и жилищные условия. По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина, в городе нет ни одного многоквартирного дома без тепла. Чиновник говорит лишь о проблемах с теплоснабжением отдельных квартир.



Впрочем, 125 многоквартирных дома, бывших молодоженок, остаются без управляющих компаний. Следовательно, пои резком понижении температуры воздуха вниз могут возникнуть проблемы с отоплением. Поэтому глава Липецка Сергей Иванов призывал Евгения Лепекина как можно скорее решить вопрос со способом управления этим проблемным жильем.

