Происшествия
50 минут назад
Две машины уничтожил огонь в Лебедяни
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24 ноября в 03:56 на улице Алмазной в Лебедяни загорелись автомобили «Хендай Экус» и «Форд Фокус».
Спасти их пожарным и добровольцам не удалось, оба автомобиля уничтожены огнем полностью.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что сегодня утром в Липецке сгорел автомобиль «Рено». Машина вспыхнула около шести утра на улице Ворошилова. Полыхающий автомобиль попал на видео.
Спасти их пожарным и добровольцам не удалось, оба автомобиля уничтожены огнем полностью.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что сегодня утром в Липецке сгорел автомобиль «Рено». Машина вспыхнула около шести утра на улице Ворошилова. Полыхающий автомобиль попал на видео.
255