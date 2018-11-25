Погода в Липецке

сегодня, 17:04

Температура понизится, пройдет небольшой снег

2 1063
#снег
Температура понизится, пройдет небольшой снег

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег.


Ветер переменный, 4-9 м/сек. Пройдет умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем температура составит от до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем 1-3 мороза.

2 1063
#снег

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!!!

25 минут назад
"От до 5 градусов"- сильно сказано
ответить

Серый

сегодня, 17:16
Эй,хорошь бухать.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
#снег
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2

вчера, 16:53

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +1
1
В Липецкой области сухо и до +1

23.11.2018 17:04

Погода в Липецке
Завтра в Липецке до +2
1
Завтра в Липецке до +2

22.11.2018 21:16

Погода в Липецке
В Липецкой области до +1
1
В Липецкой области до +1

21.11.2018 17:29

Погода в Липецке
В Липецкой области возможен мокрый снег
5
В Липецкой области возможен мокрый снег

19.11.2018 13:10

Погода в Липецке
В Липецкой области бесснежно и до +2
11
В Липецкой области бесснежно и до +2

18.11.2018 17:11

Погода в Липецке