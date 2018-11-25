Температура понизится, пройдет небольшой снег

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег.



Ветер переменный, 4-9 м/сек. Пройдет умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем температура составит от до 5 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем 1-3 мороза.



