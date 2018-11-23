Общество

сегодня, 14:16

«Грабли прочь от Быханова сада!»

13 829
#Быханов сад #застройка
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«Грабли прочь от Быханова сада!»

Два общественника пытаются противостоять мэрии, желающей отрезать от этой особо охраняемой территории 17 соток.

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Сегодня днем два общественника - Валерий Королев и Александр Григорьев - попеременно, сменяя друг друга, пикетировали мэрию Липецка, призывая чиновников оставить в покое Быханов сад.

- Несколько лет назад мы протестовали против застройки Быханова сада элитным жильем, но нас не услышали. А сейчас администрация Липецка желает оттяпать у этого парка еще 17 соток якобы под строительство трансформаторной подстанции. Этого нельзя допустить! В городе осталось и без того мало «зеленых пятен»! Мне кажется, что в мэрии хотят из Быханова сада сделать просто сквер, - сказал Валерий Королев.

Напомним, что 8 ноября на заседании профильной комиссии горсовета Липецка обсуждался и был принят к рассмотрению на ближайшей сессии проект сокращения части особо охраняемой территории парка «Быханов сад». Земельный участок площадью 1770 кв. м. со стороны улицы Тельмана предложено исключить из ООПТ и передать под строительство подстанции «Новая Гагарина» и на прокладку кабеля от подстанции «Трубная-2» с пятном застройки всего 127 кв. м.

Отторжению части территории от Быханова сада воспротивились несколько депутатов, а также жители улицы Тельмана. В их письме в горсовета сказано: «несложно догадаться, что скорее всего, оставшиеся 1643 кв. м. в дальнейшем будут использованы под коммерческую многоэтажную застройку».

Окончательное решение по этому вопросу примет 27 ноября сессия городского Совета.
13 829
#Быханов сад #застройка
2

Комментарии (13)

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Ольга

23 минуты назад
Итак гулять негде:во дворах стоянки машин, детских площадок очень мало. БЕСПРЕДЕЛ!
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Справедливый

27 минут назад
Мужикам общественникам респект и уважение.
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Справедливый

28 минут назад
Сначала оттяпали территорию под платный парк миниатюр, затем под элитное жильё, теперь под свои нужды. Чинуши принимающие такие решения продажные Н Е Г О Д Я И.
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Гость

29 минут назад
Мужики молодцы!
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злоба , желчь и зависть

31 минуту назад
зелень, экологи здесь не при чём , надо нанимать адвоката , который докажет , что есть нарушения , но это стоит немалых денег ! И возможен проигрыш в суде !
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зелень

41 минуту назад
позор экологам, позволяющим уничтожить парк!!!
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народ

42 минуты назад
Позор экологам, * парка!!!
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злоба , желчь и зависть

43 минуты назад
навальнятам это неинтересно , Быковских из КПРФ жалкая истеричка , а остальных и не больше ! Во , дожили !
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Алярм

46 минут назад
Поднимайте всех, нужно не допустить уничтожения Быханова сада!
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злоба , желчь и зависть

48 минут назад
во , блин , фамилия , Х-о-м-у-т-и-н-н-и-к-о-в , под запретом на город48 ?
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