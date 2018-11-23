Общество
сегодня, 14:16
«Грабли прочь от Быханова сада!»
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Два общественника пытаются противостоять мэрии, желающей отрезать от этой особо охраняемой территории 17 соток.
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Сегодня днем два общественника - Валерий Королев и Александр Григорьев - попеременно, сменяя друг друга, пикетировали мэрию Липецка, призывая чиновников оставить в покое Быханов сад.
- Несколько лет назад мы протестовали против застройки Быханова сада элитным жильем, но нас не услышали. А сейчас администрация Липецка желает оттяпать у этого парка еще 17 соток якобы под строительство трансформаторной подстанции. Этого нельзя допустить! В городе осталось и без того мало «зеленых пятен»! Мне кажется, что в мэрии хотят из Быханова сада сделать просто сквер, - сказал Валерий Королев.
Напомним, что 8 ноября на заседании профильной комиссии горсовета Липецка обсуждался и был принят к рассмотрению на ближайшей сессии проект сокращения части особо охраняемой территории парка «Быханов сад». Земельный участок площадью 1770 кв. м. со стороны улицы Тельмана предложено исключить из ООПТ и передать под строительство подстанции «Новая Гагарина» и на прокладку кабеля от подстанции «Трубная-2» с пятном застройки всего 127 кв. м.
Отторжению части территории от Быханова сада воспротивились несколько депутатов, а также жители улицы Тельмана. В их письме в горсовета сказано: «несложно догадаться, что скорее всего, оставшиеся 1643 кв. м. в дальнейшем будут использованы под коммерческую многоэтажную застройку».
Окончательное решение по этому вопросу примет 27 ноября сессия городского Совета.
- Несколько лет назад мы протестовали против застройки Быханова сада элитным жильем, но нас не услышали. А сейчас администрация Липецка желает оттяпать у этого парка еще 17 соток якобы под строительство трансформаторной подстанции. Этого нельзя допустить! В городе осталось и без того мало «зеленых пятен»! Мне кажется, что в мэрии хотят из Быханова сада сделать просто сквер, - сказал Валерий Королев.
Напомним, что 8 ноября на заседании профильной комиссии горсовета Липецка обсуждался и был принят к рассмотрению на ближайшей сессии проект сокращения части особо охраняемой территории парка «Быханов сад». Земельный участок площадью 1770 кв. м. со стороны улицы Тельмана предложено исключить из ООПТ и передать под строительство подстанции «Новая Гагарина» и на прокладку кабеля от подстанции «Трубная-2» с пятном застройки всего 127 кв. м.
Отторжению части территории от Быханова сада воспротивились несколько депутатов, а также жители улицы Тельмана. В их письме в горсовета сказано: «несложно догадаться, что скорее всего, оставшиеся 1643 кв. м. в дальнейшем будут использованы под коммерческую многоэтажную застройку».
Окончательное решение по этому вопросу примет 27 ноября сессия городского Совета.
13 829
Ольга
Справедливый
Справедливый
Гость
злоба , желчь и зависть
зелень
народ
злоба , желчь и зависть
Алярм
злоба , желчь и зависть