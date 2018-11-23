Происшествия

44 минуты назад

За «Макдональдсом» мужчину ударили ножом в сердце

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#драка #поножовщина
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За «Макдональдсом» мужчину ударили ножом в сердце

Участником стычки стал иностранец.

Елецкий городской суд вынес приговор в отношении безработного бомжующего гражданина Узбекистана. Мужчину привлекли к ответственности за поножовщину. Ранее он был судим в Москве за грабеж.

Преступление было совершено на улице Коммунаров в Ельце, за кафе «Макдональдс», вечером 28 июля. Подсудимый повздорил с мужчиной, избил его, а потом ударил лежащего на земле оппонента ножом сначала в живот, а потом — в грудь. Нож попал в сердце, но врачам удалось спасти потерпевшего. 

Подсудимый признался в преступлении. Суд наказал его пятью годами лишения свободы в колонии строгого режима.
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#драка #поножовщина
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Комментарии (2)

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злоба , желчь и зависть

21 минуту назад
Цыганам условно за мошенничество, этим 5 лет за поножовщину ! И всё русские никак не кончаются ! Но , ничего , ничего уже немного осталось !
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НЕ ПАТРИОТ

29 минут назад
5?????????
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