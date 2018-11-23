За «Макдональдсом» мужчину ударили ножом в сердце

Участником стычки стал иностранец.

Елецкий городской суд вынес приговор в отношении безработного бомжующего гражданина Узбекистана. Мужчину привлекли к ответственности за поножовщину. Ранее он был судим в Москве за грабеж.



Преступление было совершено на улице Коммунаров в Ельце, за кафе «Макдональдс», вечером 28 июля. Подсудимый повздорил с мужчиной, избил его, а потом ударил лежащего на земле оппонента ножом сначала в живот, а потом — в грудь. Нож попал в сердце, но врачам удалось спасти потерпевшего.



Подсудимый признался в преступлении. Суд наказал его пятью годами лишения свободы в колонии строгого режима.