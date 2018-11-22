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Общественники: липчанка за $500 замораживает и омолаживает кошек

12 1998
#омоложение #слухи #животные
7
Общественники: липчанка за $500 замораживает и омолаживает кошек

Необычная история стала известна проекту «Жизнь ДД».

Накануне на сайте общественной организации помощи населению «Жизнь ДД» появилась сообщение, достойное внимания британских ученых. Общественники рассказали историю липчанки, которая якобы научилась продлевать жизнь кошкам. Способ омоложение — замораживание в холодильнике.

«В редакцию «Жизнь ДД» прислали шокирующие фотографии женщины с котом, которая утверждает, что разработала уникальный способ продления жизни и здоровья домашних питомцев — любительница животных кладет котов живьем в морозильную камеру на полгода. Мы попытались разобраться в серьезности исследования и эффективности предложенного изобретения.

56-летняя Ольга из Липецкой области (имя изменено редакцией) имеет большую семью – детей и внуков – и не меньшую фантазию. Желая продлить жизнь своим любимым котам, женщина разработала уникальную методику – она засовывает животных в морозильник на полгода, и после такого домашнего крионирования коты выглядят молодыми, красивыми и живут с хозяевами до их смерти. В подтверждение своих слов Ольга прислала шокирующие фотографии – животные сидят в морозильной камере, но не выглядит особенно молодыми или здоровыми. Возможно потому, что процедура еще не закончена.

Ольга озабочена тем, что о таком феноменальном изобретении не знают широкие массы людей, поэтому обратилась в редакцию «Жизнь ДД» за поиском популярности и потенциальных клиентов. Изобретательница проводит индивидуальные консультации со всеми желающими, которые не жалеют на долгую жизнь своих котов 500 долларов».

Корреспонденты GOROD48 связались с руководством проекта «Жизнь ДД». Там, узнав, что журналисты интересуются историей про омолаживание кошек, сначала бросили трубку, а потом просто выключили телефон.

В тоже время липецкая полиция готова начать проверку сообщения о необычном способе заработка «целительницы» кошек. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полицейские постараются найти женщину, установить истину и по итогам проверки привлечь или нет ее к ответственности. Всех, кто имеет сведения о данной ситуации, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 02.

Вместе с этим, в полиции не отрицают, что сообщение может быть фейком. Так, самый свежий «липецкий ужастик» о съеденном собаками мужчине, гуляющий по Сети, не нашел своего подтверждения.

Фото: http://pix.playground.ru
12 1998
#омоложение #слухи #животные
7

Комментарии (12)

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Гринпис

3 минуты назад
приходите вы в гости к такой чекгутой - а у нее полный холодильник трупаков кошек
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бабко сошло с ума

4 минуты назад
а куда менты смотрят ? Статья жестокое обращение с животными
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Бомж

42 минуты назад
Ну здесь бизнес и попёр, интересно а пол года не прошло? Кто нибудь забирал своих ( омоложеных) питомцев обратно?
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Мамл

52 минуты назад
?!, Таких дурдом пора. Если и женщина и выдумала историю ее нужно в психушку.
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Бомж

сегодня, 10:06
Это фото ката которому предложили заморозку.
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иван 77

сегодня, 10:05
разумеется брехня.главное чтобы дураки о политеке не думали.
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Маруся

сегодня, 10:04
Дайте адрес этого кота! он поднял настроение с утра)) Где вы его нашли?
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Серый

сегодня, 10:01
Хорошое фото. В тему.
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Логика

сегодня, 09:56
Кот на фото зачетный) очень точное выражение морды на новость
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48

сегодня, 09:55
Из Лукавки, лучше в психушку
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