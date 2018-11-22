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Общественники: липчанка за $500 замораживает и омолаживает кошек
12 1998
Необычная история стала известна проекту «Жизнь ДД».
Накануне на сайте общественной организации помощи населению «Жизнь ДД» появилась сообщение, достойное внимания британских ученых. Общественники рассказали историю липчанки, которая якобы научилась продлевать жизнь кошкам. Способ омоложение — замораживание в холодильнике.
«В редакцию «Жизнь ДД» прислали шокирующие фотографии женщины с котом, которая утверждает, что разработала уникальный способ продления жизни и здоровья домашних питомцев — любительница животных кладет котов живьем в морозильную камеру на полгода. Мы попытались разобраться в серьезности исследования и эффективности предложенного изобретения.
56-летняя Ольга из Липецкой области (имя изменено редакцией) имеет большую семью – детей и внуков – и не меньшую фантазию. Желая продлить жизнь своим любимым котам, женщина разработала уникальную методику – она засовывает животных в морозильник на полгода, и после такого домашнего крионирования коты выглядят молодыми, красивыми и живут с хозяевами до их смерти. В подтверждение своих слов Ольга прислала шокирующие фотографии – животные сидят в морозильной камере, но не выглядит особенно молодыми или здоровыми. Возможно потому, что процедура еще не закончена.
Ольга озабочена тем, что о таком феноменальном изобретении не знают широкие массы людей, поэтому обратилась в редакцию «Жизнь ДД» за поиском популярности и потенциальных клиентов. Изобретательница проводит индивидуальные консультации со всеми желающими, которые не жалеют на долгую жизнь своих котов 500 долларов».
Корреспонденты GOROD48 связались с руководством проекта «Жизнь ДД». Там, узнав, что журналисты интересуются историей про омолаживание кошек, сначала бросили трубку, а потом просто выключили телефон.
В тоже время липецкая полиция готова начать проверку сообщения о необычном способе заработка «целительницы» кошек. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полицейские постараются найти женщину, установить истину и по итогам проверки привлечь или нет ее к ответственности. Всех, кто имеет сведения о данной ситуации, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 02.
Вместе с этим, в полиции не отрицают, что сообщение может быть фейком. Так, самый свежий «липецкий ужастик» о съеденном собаками мужчине, гуляющий по Сети, не нашел своего подтверждения.
Фото: http://pix.playground.ru
«В редакцию «Жизнь ДД» прислали шокирующие фотографии женщины с котом, которая утверждает, что разработала уникальный способ продления жизни и здоровья домашних питомцев — любительница животных кладет котов живьем в морозильную камеру на полгода. Мы попытались разобраться в серьезности исследования и эффективности предложенного изобретения.
56-летняя Ольга из Липецкой области (имя изменено редакцией) имеет большую семью – детей и внуков – и не меньшую фантазию. Желая продлить жизнь своим любимым котам, женщина разработала уникальную методику – она засовывает животных в морозильник на полгода, и после такого домашнего крионирования коты выглядят молодыми, красивыми и живут с хозяевами до их смерти. В подтверждение своих слов Ольга прислала шокирующие фотографии – животные сидят в морозильной камере, но не выглядит особенно молодыми или здоровыми. Возможно потому, что процедура еще не закончена.
Ольга озабочена тем, что о таком феноменальном изобретении не знают широкие массы людей, поэтому обратилась в редакцию «Жизнь ДД» за поиском популярности и потенциальных клиентов. Изобретательница проводит индивидуальные консультации со всеми желающими, которые не жалеют на долгую жизнь своих котов 500 долларов».
Корреспонденты GOROD48 связались с руководством проекта «Жизнь ДД». Там, узнав, что журналисты интересуются историей про омолаживание кошек, сначала бросили трубку, а потом просто выключили телефон.
В тоже время липецкая полиция готова начать проверку сообщения о необычном способе заработка «целительницы» кошек. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полицейские постараются найти женщину, установить истину и по итогам проверки привлечь или нет ее к ответственности. Всех, кто имеет сведения о данной ситуации, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 02.
Вместе с этим, в полиции не отрицают, что сообщение может быть фейком. Так, самый свежий «липецкий ужастик» о съеденном собаками мужчине, гуляющий по Сети, не нашел своего подтверждения.
Фото: http://pix.playground.ru
12 1998
Гринпис
бабко сошло с ума
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Мамл
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иван 77
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