Происшествия

сегодня, 12:10

Престарелая липчанка отдала за несуществующее лекарство 120 000 рублей

7 1192
#мошенничество
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Престарелая липчанка отдала за несуществующее лекарство 120 000 рублей

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении 78-летней жительницы Липецка.


Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 16 февраля этого года 78-летней горожанке позвонила женщина, представившаяся заведующей Липецкой областной больницей, и сообщила, что у пенсионерки диагностирована тяжелая болезнь позвоночника, требующая срочного лечения специальным препаратом.

Для его приобретения необходимо связаться с сотрудником министерства здравоохранения, который находится в Санкт-Петербурге.

Позвонив по  указанному номеру, пожилая женщина узнала, что квоты на необходимый ей препарат нет, но его можно приобрести за 120 000 рублей. 

Женщина перевела деньги, однако лекарство так и не получила. 

Только спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников.

Однако в территориальном отделе полиции ей было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

С таким решением не согласился прокурор района : незаконное процессуальное решение органа дознания было отменено, а материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

7 1192
#мошенничество
1

Комментарии (7)

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Ворчун

16 минут назад
Не надо изгалятся бабуля по копейке на смерть собирала
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Ах

42 минуты назад
бедная пенсионерка ,может быть последние деньги отдала !
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Возбудили

сегодня, 14:45
А искать даже палец не поднимут
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Липчанин

сегодня, 14:01
Правительство сказало же всем-у нас нет бедных пенсионеров!
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Ольга

сегодня, 13:57
Это по вопросу о неимущих пенсионерах, не имеющих куска хлеба........
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неужели у этой бабушки

сегодня, 13:40
нет сына-дочи 50 лет, или внука- внучки 30 лет , или подружки 70-75 лет, или соседки любого возраста? Почему она ни с кем не поделилась этой новостью о чудо-лекарстве?
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Прохожий

сегодня, 12:51
Ну наша полиция только малолетних экстремистов ловить может. Которые не прячутся. А мошенников еще найди попробуй
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