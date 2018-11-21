сегодня, 12:10
Престарелая липчанка отдала за несуществующее лекарство 120 000 рублей
Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении 78-летней жительницы Липецка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 16 февраля этого года 78-летней горожанке позвонила женщина, представившаяся заведующей Липецкой областной больницей, и сообщила, что у пенсионерки диагностирована тяжелая болезнь позвоночника, требующая срочного лечения специальным препаратом.
Для его приобретения необходимо связаться с сотрудником министерства здравоохранения, который находится в Санкт-Петербурге.
Позвонив по указанному номеру, пожилая женщина узнала, что квоты на необходимый ей препарат нет, но его можно приобрести за 120 000 рублей.
Женщина перевела деньги, однако лекарство так и не получила.
Только спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников.
Однако в территориальном отделе полиции ей было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.
С таким решением не согласился прокурор района : незаконное процессуальное решение органа дознания было отменено, а материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
В настоящее время уголовное дело возбуждено.
Ворчун
Ах
Возбудили
Липчанин
Ольга
неужели у этой бабушки
Прохожий