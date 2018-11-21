Престарелая липчанка отдала за несуществующее лекарство 120 000 рублей

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении 78-летней жительницы Липецка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 16 февраля этого года 78-летней горожанке позвонила женщина, представившаяся заведующей Липецкой областной больницей, и сообщила, что у пенсионерки диагностирована тяжелая болезнь позвоночника, требующая срочного лечения специальным препаратом.



Для его приобретения необходимо связаться с сотрудником министерства здравоохранения, который находится в Санкт-Петербурге.

Позвонив по указанному номеру, пожилая женщина узнала, что квоты на необходимый ей препарат нет, но его можно приобрести за 120 000 рублей.

Женщина перевела деньги, однако лекарство так и не получила.

Только спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников.

Однако в территориальном отделе полиции ей было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

С таким решением не согласился прокурор района : незаконное процессуальное решение органа дознания было отменено, а материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время уголовное дело возбуждено.