Общество

сегодня, 12:11

18-летний правый получил в Липецке условный срок за экстремизм

7 1271
#экстремизм
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18-летний правый получил в Липецке условный срок за экстремизм

Собранные следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  18-летнему местному жителю, виновному в публичных призывах к экстремистской деятельности, и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что 18-летний липчанин, еще будучи несовершеннолетним, размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие высказывания с негативной оценкой человека или группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Действия, направленные на унижение достоинства группы лиц, совершены публично, поскольку информация размещена в сети Интернет и доступ к ней предоставлен неограниченному кругу пользователей.

Подсудимый неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как приверженец праворадикальных взглядов и привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой символики. Кроме этого, он состоял в молодежной группе экстремисткой направленности, лидеры которой причастны к убийству лиц и грабежам на почве национальной ненависти и вражды, и в настоящее время отбывают наказание.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и  ЦПЭ УМВД России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений липчанин не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Вместе с тем его вина подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, которые полностью изобличают его в инкриминируемых деяниях. Результаты психолого-лингвистической экспертизы подтверждают наличие в текстах и графических изображениях информации, возбуждающей вражду и ненависть. При обыске места жительства подсудимого был изъят ноутбук, который он использовал для выхода в сеть Интернет с целью размещения материалов экстремистского характера.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

7 1271
#экстремизм
3

Комментарии (7)

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Пенсионер

сегодня, 14:14
Настоящие экстремисты каждый день клевещят на стороны и россиян в передачах на телевидение Гозман, Сытин , Имануэль, они не привлекаются потом что ненавидят и во всем винят только русских.
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Пенсионер

сегодня, 14:10
Эту дибильную статью применяют только против русских . А когда русских гнобят в своей строне в нектрых легионах держат в рабстве эта стотья молчит . В 21 веке в России есть робы в Дагистане на кирпичных заводах .
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Добрый

сегодня, 14:06
Валерка, Твоя ПРАВДА!!! МИЛЛИОН ПРОЦЕНТОВ!!!
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Валерка

сегодня, 13:59
Все брехня, ФСБ и ЦПЭ на детях показатели делают сидя в кабинетах, а настоящих экстремистов боятся как огня
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Добрый Леопольд

сегодня, 13:38
Правильно, нельзя унижать людей, не словами не делами, вообще, а тем более из-за национальности, языка, религии. Вот такие молодчики и в подъезде, толпой, потом встретят. Да и вообще, оскорблять не знакомых людей, которые нечего тебе плохого или хорошего не сделали, это клиника. И если люди, не хотят, этого понимать, то тут и вступает, подобный закон в силу. А как ещё?
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Владимир

сегодня, 13:04
Путинская свобода слова.
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Прохожий

сегодня, 12:47
Еле дождались совершеннолетия, похоже. Все идет к тому, чтобы люди боялись зайти в интернет.
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