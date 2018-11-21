18-летний правый получил в Липецке условный срок за экстремизм

Собранные следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему местному жителю, виновному в публичных призывах к экстремистской деятельности, и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием и судом установлено, что 18-летний липчанин, еще будучи несовершеннолетним, размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие высказывания с негативной оценкой человека или группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Действия, направленные на унижение достоинства группы лиц, совершены публично, поскольку информация размещена в сети Интернет и доступ к ней предоставлен неограниченному кругу пользователей.

Подсудимый неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как приверженец праворадикальных взглядов и привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой символики. Кроме этого, он состоял в молодежной группе экстремисткой направленности, лидеры которой причастны к убийству лиц и грабежам на почве национальной ненависти и вражды, и в настоящее время отбывают наказание.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ЦПЭ УМВД России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений липчанин не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Вместе с тем его вина подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, которые полностью изобличают его в инкриминируемых деяниях. Результаты психолого-лингвистической экспертизы подтверждают наличие в текстах и графических изображениях информации, возбуждающей вражду и ненависть. При обыске места жительства подсудимого был изъят ноутбук, который он использовал для выхода в сеть Интернет с целью размещения материалов экстремистского характера.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.