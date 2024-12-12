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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День православной книги, семейному счастью липчан угрожает холодец

Сегодня липчан ждёт тёплый и насыщенный событиями день.

Почти лето

Температура в Липецке составит уже от +16 до +18 градусов. День будет ясным и безоблачным, осадков не предвидится.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Западной, 44; Интернациональной, 5, 5а, 5б; Литаврина, 6а, 8; Московской, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59; Октябрьской, 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д,52, 53, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 57; Первомайской, 3, 35, 35а, 37, 45, 49, 55; Плеханова, 8, 10; Скороходова, 1б, 4; Советской, 1, 3, 4, 5; Фрунзе, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 10; Чернозёмной, 32; на площадях Плеханова, 5, 7; Театральной, 1; в переулке Литаврина, 2.

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Расстанутся на время с удобствами и жители частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Днепровской, Донецкой, Западной, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко, Рылеева.

Отключение света

С 9:00 до 16:00 обесточат дома на улицах Ангарской, 59; Юношескрой, 50, Елецком шоссе; а также садоводчествах «Коммунальник» и «Тепличное».

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С 9:00 до 17:00 продлится отключение света на улицах 50 лет НЛМК, 12а; Асфальтной, 33; Байкальской, 29; Владивостокской, Владимирской, 44; Космонавтов, 98; Майской, 18, 21; Морской, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124; Октябрьской, 1; Пензенской; Пришкольной; Речной, 20; Санаторной, 5, 19а, 20; Таёжной, 1, 3, 12, 15, 22, 30/1; Тепличной, 24а, 31, 44; Уступной, 2, 26: Фруктовой, 3; Южной; Я. Фабрициуса, 1, 5. В это же время в Липецке обесточат 9-й микрорайон, в селе Казинка – улицу Краснодарскую, посёлок Новая Жизнь полностью.

Пробки

Пятница проказничает и на дорогах. Самый сложный день для городского движения, поэтому сегодня как никогда пригодятся «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.


Краеведческий музей

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на экскурсию «Природа Липецкой области» (0+). Она начнётся сегодня в 10:00.

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Так же можно записаться на обзорную экскурсию по Липецку (0+), которые запланированы на 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 – требуется согласование с гидом.

Кукольный театр

В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) в 18:00 покажут спектакль по произведению Б. Раскина «Как папа был маленьким» (6+).

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Папа рассказывает заболевшей и горячо любимой дочке истории из своего детства.

Православие

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) будут отмечать День православной книги (6+).

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В 13:00 по этому поводу состоится встреча со священником - руководителем епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества иерееем Христорождественского кафедрального собора Виктором Архипкиным. Речь пойдёт о главной книге христианства — Библии.

История

А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 11:00 состоится викторина «Советский Липецк» (12+).

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Подрастающее поколение может блеснуть эрудицией и поближе познакомиться с тем, как в советский период жили их родители, бабушки и дедушки, а также вся огромная страна.

Вечер музыки

Завершить пятничный вечер можно чарующими музыкальными звуками. В Липецком областном колледже искусств (ул. Студенческий городок, 6) в 18:00 состоится вечер фортепианных концертов (6+).

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Вечер смеха

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает свой вариант окончания рабочей недели: в 20:01 вечер импровизации от Клуба липецкой комедии (18+).

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Фото vk.com/vbiblioteku

Темя для выступлений задают сами зрители, а юмористы творят на сцене. Зрителей призывают готовиться к настоящему взрыву смеха.

Субботники

Каждый четвертый россиянин принимает участие в субботниках на работе: 24% на безвозмездной основе, 2% — за отгулы, 1% — за дополнительную оплату.

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22% не откликаются на призывы принять участие в субботниках. 45% сотрудников сообщили, что в их организациях не проводятся субботники. 6% вообще не знают, существует ли такая практика в их компании.

Лакомство, убивающее отношения

Холодец разрушает семьи, показал опрос. У 81% россиян есть ненавистные блюда, и большинство раздражает любовь «второй половины» к холодцу.

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Здесь и вверху фото gastronom.ru

Почти половина опрошенных сказали, что не хотели бы видеть это блюдо в любимых у партнёра. Также выяснилось, что россияне не очень выносят печень (34%) и оливье с яблоком

Дорогие липчане! Порадуемся окончанию очередной рабочей недели, весне и предстоящим выходным. А еще – потому новостей на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Электорат
46 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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сатана 3 го участка
сегодня, 08:34
Всех сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником! Без Вас не было бы комфортной жизни людей.
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Не понял
сегодня, 08:21
1 % за дополнительную оплату - это чиновники, устраивающие субботник в четверг? Или кто?
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