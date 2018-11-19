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40 минут назад

Мужчину с обрезом задержали в здании правительства Камчатки

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Мужчину с обрезом задержали в здании правительства Камчатки

Пожилой мужчина попытался пройти с оружием в здание правительства

Полицейские задержали у здания правительства в Петропавловске-Камчатском мужчину, у которого был похожий на обрез предмет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства Камчатского края.

Мужчину задержали прямо у здания администрации региона. Операцию провели сотрудники Росгвардии и полиции. Задержанного доставили в отдел полиции, его личность устанавливается.

Отмечается, что мужчина был пожилым. Он пришел к зданию администрации с пакетом, из которого затем достал похожий на обрез предмет, и попытался войти в здание правительства края. Охранник заблокировал двери и вызвал оперативную группу Росгвардии.

Сотрудники УМВД по Камчатскому краю выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность задержанного.
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