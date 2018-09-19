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32 минуты назад
Ученые предупреждают о приближении климатической катастрофы
К такому выводу пришла группа международных ученых из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Ученые предупредили о неизбежности климатической катастрофы в связи с падением эмиссионного бюджета углекислого газа почти до нуля. Результаты исследования были опубликованы в Nature Geoscience.
Эмиссионный бюджет — максимальное допустимое количество выбросов за определенный период, которое позволит не повышать уровень глобального потепления. Он оказался почти нулевым из-за таяния вечной мерзлоты и выбросами углерода.
Согласно результатам исследования, при сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа, эмиссионный бюджет будет исчерпан примерно через шесть лет, - пишет Газета.ru.
Эмиссионный бюджет — максимальное допустимое количество выбросов за определенный период, которое позволит не повышать уровень глобального потепления. Он оказался почти нулевым из-за таяния вечной мерзлоты и выбросами углерода.
Согласно результатам исследования, при сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа, эмиссионный бюджет будет исчерпан примерно через шесть лет, - пишет Газета.ru.