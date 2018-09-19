В мире

32 минуты назад

Ученые предупреждают о приближении климатической катастрофы

134
#Климатическая катастрофа
Ученые предупреждают о приближении климатической катастрофы

К такому выводу пришла группа международных ученых из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Ученые предупредили о неизбежности климатической катастрофы в связи с падением эмиссионного бюджета углекислого газа почти до нуля. Результаты исследования были опубликованы в Nature Geoscience.

Эмиссионный бюджет — максимальное допустимое количество выбросов за определенный период, которое позволит не повышать уровень глобального потепления. Он оказался почти нулевым из-за таяния вечной мерзлоты и выбросами углерода.

Согласно результатам исследования, при сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа, эмиссионный бюджет будет исчерпан примерно через шесть лет, - пишет Газета.ru.
134
#Климатическая катастрофа

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Во Львовской области запретили петь русские песни‍
#Украина #Россия
Во Львовской области запретили петь русские песни‍

сегодня, 11:35

В мире
На Украине вступил в силу указ о разрыве договора о дружбе с Россией
#Украина #Россия
На Украине вступил в силу указ о разрыве договора о дружбе с Россией

сегодня, 11:26

В мире
Американский лидер прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии
#Трам #крушение Ил-20 в Сирии
Американский лидер прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии

сегодня, 08:56

В мире
«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы со стороны Украины
#Крымский титан #разрушение дамбы на Украине
«Крымский титан» подтвердил разрушение дамбы со стороны Украины

вчера, 12:08

В мире
США объявили о введении новых пошлин на китайские товары
#США #пошлины #торговая война
США объявили о введении новых пошлин на китайские товары

вчера, 10:41

В мире
В Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку
1
В Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку

вчера, 10:12

В мире