На тамбовской трассе из-за столкновения двух грузовиков образовалась огромная пробка

Сегодня утром в Липецке на трассе Орел-Тамбов грузовик "Скания" врезался в стоящий у обочины "ЗиЛ".

Скорость "Скании" была так высока, что фура протащила "ЗиЛ" несколько метров. Несмотря на это ДТП обошлось без пострадавших. А вот грузовики перекрыли две полосы трассы.На дороге, от поста ДПС до поворота к селу Сселки, образовалось пробка. Кроме того, стоит окружная дорога по напарвлению к выезду из города со стороны Сокола.