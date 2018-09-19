Происшествия

сегодня, 10:38

На тамбовской трассе из-за столкновения двух грузовиков образовалась огромная пробка

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#Авария #ДТП
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На тамбовской трассе из-за столкновения двух грузовиков образовалась огромная пробка

Сегодня утром в Липецке на трассе Орел-Тамбов грузовик "Скания" врезался в стоящий у обочины "ЗиЛ". 

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Скорость "Скании" была так высока, что фура протащила "ЗиЛ" несколько метров. Несмотря на это ДТП обошлось без пострадавших. А вот грузовики перекрыли две полосы трассы.



На дороге, от  поста ДПС до поворота к селу Сселки, образовалось пробка. Кроме того, стоит окружная дорога по напарвлению к выезду из города со стороны Сокола.



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#Авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Валера

8 минут назад
А все из за какого-нибудь ди**ла который не мог притормозить и дать скании спокойно объехать.
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Ап

сегодня, 11:08
Вранье!!!Я ехал этот зил стоял в правой полосе,даже ближе к левой.Водитель копался в движке,знак аварийной остановки не выставил .Еще про себя подумал-кто нибудь влетит в него,так и получилось.Он еще серого цвета,солнце в глаза,благо фура задела,если бы легковушка то трупов не избежать!!!!
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