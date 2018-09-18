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Всем миром скинулись детям из малообеспеченных семей и собрали 6 миллионов

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#помощь #социальная защита
Всем миром скинулись детям из малообеспеченных семей и собрали 6 миллионов

Помощь получили 2362 семьи

Ежегодная благотворительная акция «Семья-семье» проходит в Липецкой области с 1 августа. Она приурочена к началу нового учебного года, её цели - помочь малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к школе.

Благотворительную помощь в рамках акции на общую сумму более 6 миллионов рублей уже получили 2362 семьи с невысокими доходами, в которых воспитывается 5843 ребенка.

Из общего количества оказанной помощи 1641 семья получила её в  виде канцелярских товаров, одежды и прочего на сумму 2 894,2 тысячи рублей. 586 семей получили материальную помощь из средств областного бюджета – на сумму 2 714,3 тысячи рублей; 135 семей - из средств местных (муниципальных) бюджетов – на сумму 398,2 тысячи рублей.

Участниками областной благотворительной акции уже стали 109 трудовых коллективов региона, 301 индивидуальный предприниматель и 548 семей области, сообщили в управлении социальной защиты населения.

Фото: bizbi.ru


7 374
#помощь #социальная защита

Комментарии (7)

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)))))

1 минуту назад
А презервативы входят в этот паек?
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))))

4 минуты назад
Славно побухали мамки с папками! Ещё настругали по пьяни, небось!
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Медвепут

4 минуты назад
Ну хорошо, хоть всем миром помогают, государству то помочь нечем, денег нет... все в Сирию ушли, есть вопросы поважнее у государства, чем детям каким то помогать!
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липчанка

11 минут назад
>> РОЖАЙТЕ, БАБЫ, ЗАЙКИ-ЛУЖАЙКИ, МЫ ВЫМИРАЕМ, НАДО БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ >> ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ, НАХРЕНА НАПЛОДИЛИ НИЩЕТУ, ЧЕРТОВЫ ЯЖМАМКИ Все логично, чо))
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Лена

17 минут назад
Ну да.... хорошо, что малообеспеченных к школе собирать сейчас нужно не 11 739 штук. И на том спасибо, Липецк.
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Просто Липецк

20 минут назад
https://gorod48.ru/news/1221182/#comment_509478 - интересная статистика прослеживается: "в рамках акции на общую сумму более 6 миллионов рублей уже получили 2362 семьи с невысокими доходами, в которых воспитывается 5843 ребенка." и "В результате абортов в Липецкой области в прошлом году не родились 5896 детей" 5843 и 5896 - СОВПАДЕНИЕ? - НЕ ДУМАЮ!
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Шерхан

30 минут назад
если бы те рожи не в одно рыло.....то и скидываться не пришлось
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