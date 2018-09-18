Всем миром скинулись детям из малообеспеченных семей и собрали 6 миллионов

Помощь получили 2362 семьи

Ежегодная благотворительная акция «Семья-семье» проходит в Липецкой области с 1 августа. Она приурочена к началу нового учебного года, её цели - помочь малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к школе.

Благотворительную помощь в рамках акции на общую сумму более 6 миллионов рублей уже получили 2362 семьи с невысокими доходами, в которых воспитывается 5843 ребенка.

Из общего количества оказанной помощи 1641 семья получила её в виде канцелярских товаров, одежды и прочего на сумму 2 894,2 тысячи рублей. 586 семей получили материальную помощь из средств областного бюджета – на сумму 2 714,3 тысячи рублей; 135 семей - из средств местных (муниципальных) бюджетов – на сумму 398,2 тысячи рублей.

Участниками областной благотворительной акции уже стали 109 трудовых коллективов региона, 301 индивидуальный предприниматель и 548 семей области, сообщили в управлении социальной защиты населения.

Фото: bizbi.ru