Две липецкие школы станут одной

В департаменте образования собираются объединить школу №63 и лицей №66.

Как стало известно GOROD48 от родителей школьников, вскоре произойдет объединение двух учреждений образования – школы №63 и лицея №66. Директор экологического лицея Нина Буркова комментировать информацию отказалась, руководитель школы №63 оказался недоступен.



В департаменте образования администрации Липецка GOROD48 подтвердили информацию о слиянии двух школ. Оптимизация школ №№63 и 66 стоит в планах на 2018-2020 годы. Сохранит ли новое учебное заведение экологическую специализацию, пока неизвестно.



Школа №63 открылась в Липецке в 1984 году, а лицей №66 начал работу в 1988 году. Если школа работает в одну смену и учит детей пять дней в неделю, то в лицее приходится проводить занятия в две смены с понедельника по субботу.



Сейчас в двух учреждениях работают более 110 педагогов. За школой и лицеем закреплены улицы Водопьянова, Меркулова, Сенная, Смоленская, Речная Буденного, проспект 60 лет СССР, улицы Полярная, Садовая, Индустриальная, Зоологическая, Сырская (Коровино), проспект Победы и Сиреневый проезд.

