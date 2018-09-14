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Две липецкие школы станут одной

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#образование #оптимизация школ
5
Две липецкие школы станут одной

В департаменте образования собираются объединить школу №63 и лицей №66. 

Как стало известно GOROD48 от родителей школьников, вскоре произойдет объединение двух учреждений образования – школы №63 и лицея №66. Директор экологического лицея Нина Буркова комментировать информацию отказалась, руководитель школы №63 оказался недоступен.

В департаменте образования администрации Липецка GOROD48 подтвердили информацию о слиянии двух школ. Оптимизация школ №№63 и 66 стоит в планах на 2018-2020 годы. Сохранит ли новое учебное заведение экологическую специализацию, пока неизвестно.

Школа №63 открылась в Липецке в 1984 году, а лицей №66 начал работу в 1988 году. Если школа работает в одну смену и учит детей пять дней в неделю, то в лицее приходится проводить занятия в две смены с понедельника по субботу.

Сейчас в двух учреждениях работают более 110 педагогов. За школой и лицеем закреплены улицы Водопьянова, Меркулова, Сенная, Смоленская, Речная Буденного, проспект 60 лет СССР, улицы Полярная, Садовая, Индустриальная, Зоологическая, Сырская (Коровино), проспект Победы и Сиреневый проезд.
155 4935
#образование #оптимизация школ
5

Комментарии (155)

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хохо

42 секунды назад
зимой еле матем. препода уговорили не уходить в середине года из за страшной шутки старшеклассников,вот вам и дружный лицей,а какие разборки в 8классах..маманегорюй,этнодраки,и не надо валить на простую 63,это вы все на понтах 66..ни на чем не обоснованных
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Катерина

45 секунд назад
Уважаемые родители, сообщение от работника Кировского территориального управления образования. Просьба провести беседы с детьми. Информация. Новый препарат в школах..., известный как "земляника". Существует тип кристаллов, выглядит как клубничный поп-рок (конфета, которая шипит и тает во рту). Он так же пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах. Они называют это клубникой. Ребенок съел, думая, что это конфета, и его доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Этот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, кола, вишне, винограде и апельсине. Пожалуйста, поручите своим детям не принимать конфеты от незнакомых людей
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Оля

1 минуту назад
)))), а мне вообще наплевать, мы в другой школе прекрасно учимся и на показуху волонтерством не занимаемся. И дышим новолипецким воздухом, а не ЭКО)))Доброта и сострадание закладывается в семье и добрыми делами не кичатся, а молча просто ими живут, даже не обращая внимания, что совершили что то хорошее. А тут явно бабулек насильно через дорогу таскают, чтобы для отчета селфи сделать)))На месте 63 школы, я бы ужаснулась.
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Школы близняшки

1 минуту назад
Милена, Не фантазируй. Одинаковый там пед.состав. Расстояние между школами 50 м, финансирование одно и тоже. И ты думаешь там какой-то разный пед. состав? Просто одна школа модно назвалась лицеем, вот и всё различие.
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Группа пролетарского гнева

2 минуты назад
Ирина, . Хорош бредить-Вас послушать , то от закрытия вашего недолицея рухнет всё образование России , а страна не получит будущих Невтонов и Платонов , как писал Ломоносов. Обыкновенная средняя школа с красивой вывеской.
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Ребенок 66

3 минуты назад
ОГО, дело не в статусе ЛИЦЕЙ Дело совершенно в другом, детям посреди года будет очень сложно влиться в новый коллектив, в новую школу, и привыкнуть к новым учителям!!! Особенно тем детям, которые в этом году сдают экзамены!!! Нам хочется остаться со своим коллективом, с которым мы вместе * 10 лет!!!
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Ага!

3 минуты назад
однозначно, №64 - не дай Бог! Ни одного нормального педагога.
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777

4 минуты назад
Судя по комментариям, 66ю надо закрывать. Глупые люди, сами же себя и выставили дураками.
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Мила

4 минуты назад
Света, тебе помочь расшифровать? Сиди успокойся,нервная
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Евгения

5 минут назад
Ну почему у нас, если что-то работает хорошо, нужно обязательно это развалить или уничтожить? Я хоть и проработала в 66 лицее всего год, но душа болит за неё. Замечательная школа, и люди там замечательные!
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