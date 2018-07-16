Массовая гибель рыбы в «Елецком» - это норма

Так проходит чистка пруда.

В редакцию GOROD48 обратились жители микрорайона «Елецкий». Они пожаловались, что около жилого сектора окраины Липецка произошел массовый замор рыбы, что неизвестные осушили пруд. В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области знают имя возмутителя спокойствия любителей прудов - это подрядчик экологов.- К сожалению, замор части рыбы — это неотъемлемая часть работ по чистке или капитальному ремонту прудов, - уточнили в отделе водопользования и водных объектов управления экологии. - Часть рыбу уходит в трубу, часть зарывается в ил, часть остается на суше. Это всегда радует местных рыбаков, да и бродячие коты потом ходят толстыми. Никакого нарушения в этом случае нет. По мере завершения проекта пруд снова зарыбят, беспокойство беспочвенно.Напомним, что проект чистки пруда в «Елецком» обошелся региональному бюджету в 890 000 рублей.