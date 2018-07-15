Выходной маршрут

57 минут назад

«Застывшее время»: жуткая хижина в клевцовском лесу

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: жуткая хижина в клевцовском лесу

Странное место мы обнаружили в нашей поездке по заброшенным деревням Липецкой области. 

Это забытые дома в Клевцово Краснинского района. В советское время в этой деревне было 250 домов, сейчас осталось несколько жителей. 

 В одном из домов мы обнаружили огромную неразрушенную печь и стул интересной конструкции. До другого заброшенного жилища пришлось добираться через небольшой лес. Жуткий дом хранит в себе тайны своих хозяев - упавшие иконы, репродукции картин и сундук с пустыми бутылками. В центре села находится озеро с красивой дамбой и плотиной через водоём.
2 492
#маршрут выходного дня #застывшее время
2

Комментарии (2)

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КиШ

25 минут назад
Проклятый старый дом!!!
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Колька Быдлов

34 минуты назад
Мы, русские империалисты - шовинисты завсегда жили лучше чем покоренные окраины... А счас мы все уехали в деревянные подземные дворцы а ети деревеньки бросили от хорощей жизни. Надо запретит подобные видосики, а то людям неясно будет за что боролись деды и отцы. Газпром сила клевцовского леса!
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