«Застывшее время»: жуткая хижина в клевцовском лесу

Странное место мы обнаружили в нашей поездке по заброшенным деревням Липецкой области.

Это забытые дома в Клевцово Краснинского района. В советское время в этой деревне было 250 домов, сейчас осталось несколько жителей.



В одном из домов мы обнаружили огромную неразрушенную печь и стул интересной конструкции. До другого заброшенного жилища пришлось добираться через небольшой лес. Жуткий дом хранит в себе тайны своих хозяев - упавшие иконы, репродукции картин и сундук с пустыми бутылками. В центре села находится озеро с красивой дамбой и плотиной через водоём.

