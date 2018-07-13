Происшествия

20 минут назад

Молодой отец украл спиртное и игрушку

1 189
#кража
Молодой отец украл спиртное и игрушку

Мужчина забирался в чужие дома.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного молодого отца. Его обвинили в кражах, в том числе — игрушки и спиртного.

Как установил суд, мужчина в ночь на Рождество совершил кражу с незаконным проникновением в жилище. С помощью зажигалки он выставил стекло оконной рамы и забрался в частный дом. Оттуда он украл женскую куртку, пылесос, хрустальную вазу в виде лодочки и мягкую игрушку. Ею оказался медведь белого цвета с красным сердечком в лапах. Кроме того, он украл 4 700 рублей наличными. Материальный ущерб оценили в 9 523 рубля.

Через 11 дней, ночью 18 января 2018 года, мужчина снова пошел на кражу со взломом. Он перелез через калитку во двор дома и палкой выбил окно. Из холодильника мужчина похитил две бутылки виски, три бутылки водки, палку копченой колбасы и контейнер с замороженным мясом, а также 500 рублей наличными. Материальный ущерб составил 3 399 рублей.

Мужчина признался в преступлениях. Суд вынес обвинительный приговор. Ельчанина наказали двумя годами условного заключения с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, суд обязал мужчину трудоустроиться.
1 189
#кража

Комментарии (1)

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Гость

1 минуту назад
Мужчина похитил две бутылки виски, три бутылки водки, палку копченой колбасы и контейнер с замороженным мясом, а также 500 рублей. Материальный ущерб составил 3 399 рублей Меня интересут сколько стоили ВИСКИ
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