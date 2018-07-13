Общество

50 минут назад

Вице-спикер областного Совета Владимир Загитов отказался от дуэли с рядовым депутатом

10 597
#пенсионная реформа
Вице-спикер областного Совета Владимир Загитов отказался от дуэли с рядовым депутатом

Члены фракций «Единая Россия» и КПРФ повоевали в Фейсбуке.

Член фракции КПРФ в областном Совете депутатов Сергей Токарев пригласил вице-спикера областного Совета (Фракция «ЕР») Владимира Загитова на теледуэль по вопросу предложенной правительством РФ пенсионной реформы, предполагающей резкое увеличение возраста выхода на пенсию: для мужчин - на 5 лет, для женщин - на 8 лет. Позиция коммунистов известна: такую реформу они назвали антинародной. А вот представители «Единой России» в облсовете, определившись со своей точкой зрения, не спешат выносить лично свои суждения на публику.

IMG_2360-13-07-18-09-37.JPG

Впрочем, в соцсетях Владимир Загитов свою точку зрения все же высказал. Но не по пенсионной реформе, а по личности своего оппонента из КПРФ.

- Владимир Фуатович - бывший офицер. И он перешел на личности, что недопустимо. Меня это мало волнует. Жаль, что вице-спикер областного Совета уклонился от диалога на тему, которая живо интересует всех россиян, - прокомментировал GOROD48 ответ члена «ЕР» Сергей Токарев.

Кстати, в областном Совете будут обсуждать пенсионную реформу уже в понедельник, 16 июля. Перед началом сессии члены КПРФ проведут у стен администрации области протестную акцию.
10 597
#пенсионная реформа

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

тт

5 минут назад
Для офицера Загитова ( пусть и бывшего) выдержка из русского дуэльного кодекса для офицеров . Пункт четвертый обязывал офицера, отказавшегося от дуэли, в двухнедельный срок представить прошение об увольнении в отставку; в противном случае он подлежал увольнению без прошения.
ответить

Владимир

9 минут назад
Этот татарин Загитов -позор офицерского корпуса. От всех нормальных офицеров запаса прошу извинения за то что в наших рядах находятся такие уроды, которые с высокомерием относятся к людям. А моим землякам урок-надо думать прежде чем голосовать за партию жуликов и воров.
ответить

Липчанин

13 минут назад
Неужели теперь кто то будет голосовать за единорастов?
ответить

Владимир

14 минут назад
Я сам офицер запаса , и поверьте такие персонажи как Загитов-позор для нас , трус и приспособленец. КПРФ-респект
ответить

ПУТИНСКАЯ ШАЙКА-ЭТО МАФИЯ

24 минуты назад
Реформа нарушает международное законодательство - в частности, конвенцию ООН №260, которая говорит о геноциде. Ведь после принятия этой реформы десятки миллионов человек останутся без средств к существованию, обреченные на голодную, страшную участь. Работать смогут далеко не все люди пенсионного возраста: многим просто состояние здоровья не позволит. А есть профессии, где их просто на работу не возьмут. Они останутся и без пенсии, и без возможности устроиться на работу.
ответить

Все знают

27 минут назад
Х.о.л уи
ответить

Все знают

28 минут назад
Я знаю!, они там все такие! Будет интересно наблюдать, как эти * и трусы станут в первых рядах пинать своего божка.
ответить

...

31 минуту назад
"единая" Россия! для кого она единая, если так противопоставляет себя народу?
ответить

,,,

33 минуты назад
Омерзительно, ведь принижая Токарева, он надменно высказался о многих из нас :"водителях, сторожах,операторах". Это еще раз показывает какая "пропасть" между власть имущими и народом, как они ненавидят простых тружеников. Т-и.
ответить

Я знаю!

39 минут назад
Этот Загитов обыкновенный взяточник и коррупционер, а не офицер. В начале 2000х до Брянцева мухлевал с Ретунским с памятниками для участников ВОВ (ВМК), подписывая платежки за хорошие откаты с завышенными ценами в 3 раза , для компенсации за средства министерства обороны, а вот после него Брянцеву не повезло продолжить дело, погорел и пошел под суд, а Загитов в Едросы.
ответить

Еще в рубрике

С улицы Московская исчезнет «биржа» и появятся тротуары
#благоустройство
4
С улицы Московская исчезнет «биржа» и появятся тротуары

сегодня, 11:11

Общество
В «Елецком» открыли первую школу
#школа #День города
6
В «Елецком» открыли первую школу

сегодня, 11:01

Общество
Современный Липецк появился благодаря войлочному ботинку члена Политбюро ЦК КПСС
#Олег Королев #День города
Современный Липецк появился благодаря войлочному ботинку члена Политбюро ЦК КПСС

сегодня, 10:55

Общество
«Ахиллесовой пятой» злостного нарушителя правил дорожного движения стали водительские права
2
«Ахиллесовой пятой» злостного нарушителя правил дорожного движения стали водительские права

сегодня, 10:35

Общество
В Липецкой области растет число случаев клещевого боррелиоза
#Клещи #боррелиоз #укусы
11
В Липецкой области растет число случаев клещевого боррелиоза

сегодня, 10:16

Общество
Портреты лучших по профессии в День города появились на Доске почета «Трудовая слава Липецка»
#День Города #Доска почета
10
Портреты лучших по профессии в День города появились на Доске почета «Трудовая слава Липецка»

сегодня, 10:10

Общество