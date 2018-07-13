Общество
50 минут назад
Вице-спикер областного Совета Владимир Загитов отказался от дуэли с рядовым депутатом
Члены фракций «Единая Россия» и КПРФ повоевали в Фейсбуке.
Член фракции КПРФ в областном Совете депутатов Сергей Токарев пригласил вице-спикера областного Совета (Фракция «ЕР») Владимира Загитова на теледуэль по вопросу предложенной правительством РФ пенсионной реформы, предполагающей резкое увеличение возраста выхода на пенсию: для мужчин - на 5 лет, для женщин - на 8 лет. Позиция коммунистов известна: такую реформу они назвали антинародной. А вот представители «Единой России» в облсовете, определившись со своей точкой зрения, не спешат выносить лично свои суждения на публику.
Впрочем, в соцсетях Владимир Загитов свою точку зрения все же высказал. Но не по пенсионной реформе, а по личности своего оппонента из КПРФ.
- Владимир Фуатович - бывший офицер. И он перешел на личности, что недопустимо. Меня это мало волнует. Жаль, что вице-спикер областного Совета уклонился от диалога на тему, которая живо интересует всех россиян, - прокомментировал GOROD48 ответ члена «ЕР» Сергей Токарев.
Кстати, в областном Совете будут обсуждать пенсионную реформу уже в понедельник, 16 июля. Перед началом сессии члены КПРФ проведут у стен администрации области протестную акцию.
Впрочем, в соцсетях Владимир Загитов свою точку зрения все же высказал. Но не по пенсионной реформе, а по личности своего оппонента из КПРФ.
- Владимир Фуатович - бывший офицер. И он перешел на личности, что недопустимо. Меня это мало волнует. Жаль, что вице-спикер областного Совета уклонился от диалога на тему, которая живо интересует всех россиян, - прокомментировал GOROD48 ответ члена «ЕР» Сергей Токарев.
Кстати, в областном Совете будут обсуждать пенсионную реформу уже в понедельник, 16 июля. Перед началом сессии члены КПРФ проведут у стен администрации области протестную акцию.
тт
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