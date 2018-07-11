В мэрии попросили частных перевозчиков или обновлять автобусный парк, или искать другую работу

Первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов поставил вопрос ребром.

Сегодня в администрации Липецка состоялась встреча частных перевозчиков с первым вице-мэром Дмитрием Аверовым.



Тема встречи - увеличение с 1 июля на два рубля тарифа на проезд в общественном транспорте по наличному и безналичному расчетам. В первую очередь, как сказал Дмитрий Аверов, увеличение платы за проезд перевозчики должны принять как инвестиционную составляющую, которую необходимо направить на обновление транспортного парка. Ведь нынешнее состояние автобусов вызывает справедливые нарекания как горожан, так и контролирующих органов. Так, средний возраст автобусов в Липецке - 16 лет. Самый старый автобус, который возит горожан, выпущен ещё в 1975 году!



С лета прошлого года с маршрутов города были сняты 110 автобусов по все той же причине - изношенности парка. Сейчас пассажиров возят 650 автобусов - как муниципальных, так и частных. В то же время в прошлом и нынешнем годах в Липецке появились 103 новые машины (81 автобус приобретен за счет городской казны или МУП "Липецкпассажиртранс").



- Решение об увеличении тарифа принято и вступило в силу. Поэтому хочу, чтобы вы поняли одно - это аванс для вас, перевозчиков. Будем называть вещи своими именами: не банковские организации, а горожане своим кошельком поддержали программу обновления транспорта, - сказал первый вице-мэр.



Увеличение тарифа даст перевозчикам всех форм собственности дополнительных 200 млн рублей. А вся программа обновления транспорта стоит 300 млн рублей. При этом в 2018 году из областного и городского бюджетов выделено 60 млн рублей для субсидирования покупок новой техники.



- В недалеком будущем на маршрутах города будут работать только те перевозчики, которые обновят парк. В ином случае им придётся искать другое место работы, - сказал чиновник.



Вторая тема разговора - безопасность перевозок. Так, с начала года количество ДТП с пострадавшими сравнялись с количеством аварий, случившихся за весь прошлый год! Плюс каждый пятый рейс коммерческих перевозчиков - вне расписания.



Дмитрий Аверов продемонстрировал образец расписания работы пассажирского транспорта, которые уже к концу лета появятся на остановках. На них будут обозначены не привычные интервалы движения, а конкретное время прибытия того или иного автобуса!



- Будем стремиться жить по такому расписанию, - сказал Дмитрий Аверов.



- С допуском в три-пять минут с учётом дорожной обстановки, - добавил председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин.



Присутствовавшие на встрече сотрудники УГИИБДД по Липецку обратили внимание владельцев маршрутов (они все время просидели с кислыми лицами) на поведение водителей и на санитарное состояние "маршруток".



Дмитрий Аверов призвал перевозчиков приобрести за текущий год не менее 120 новых автобусов и повысить качество сервиса.

