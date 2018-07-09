Футболисты «Металлурга» подписывают контракты, в которых от них теперь требуют больше (ФОТО)

Наша команда собирает состав для борьбы за медали и мечтает поскорее вернуться на стадион "Металлург".

Липецкий «Металлург» комплектует состав на будущий сезон. Сегодня «сталевары» сделали еще один шаг к боеспособному коллективу. Контракты с клубом продлили капитан команды центральный защитник Евгений Фролов (на фото вверху), крайний защитник Александр Викторов и хавбек Андрей Овчинников.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе клуба, договоры с Фроловым и Овчинниковым рассчитаны на один год, с Викторовым – на два.





Андрей Овчинников: первым делом контракт нужно изучить.

По нашей информации, «Металлург» имеет все шансы сохранить боеспособный коллектив. Так, одного из самых «звездных» воспитанников липецкого футбола Романа Войделя, отыгравшего более 10 лет в первом дивизионе/ФНЛ, удалось уговорить остаться. Договор с ним планируют подписать завтра. Свою подпись под контрактом во вторник планирует поставить лучший игрок команды (по опросам самих футболистов) позапрошлого сезона Николай Иванников.





В прошлом сезоне «Металлург» до последнего боролся за место в призовой «тройке», но медали ускользнули буквально в последнем туре, когда «сталевары» в гостях уступили прямому конкуренту «Рязани» - 0:1, причем победный мяч хозяева забили с весьма спорного пенальти. В будущем сезоне от футболистов будут требовать именно завоевания медалей. Как нам удалось узнать, бонусы в контрактах игроков прописаны только за первое и второе места в зоне «Центр». И игроки, соглашаясь на такие условия, обязаны быть в лидерах турнира.





Александр Викторов подписался на лидерство.

Кроме того, команда ждет от одного их главных своих учредителей – мэрии Липецка разрешения скорее вернуться на стадион «Металлург», чтобы в борьбе за медали команду поддержало бы больше зрителей.