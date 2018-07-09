Спорт

сегодня, 17:56

Футболисты «Металлурга» подписывают контракты, в которых от них теперь требуют больше (ФОТО)

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Футболисты «Металлурга» подписывают контракты, в которых от них теперь требуют больше (ФОТО)

Наша команда собирает состав для борьбы за медали и мечтает поскорее вернуться на стадион "Металлург".

Липецкий «Металлург» комплектует состав на будущий сезон. Сегодня «сталевары» сделали еще один шаг к боеспособному коллективу. Контракты с клубом продлили капитан команды центральный защитник Евгений Фролов (на фото вверху), крайний защитник Александр Викторов и хавбек Андрей Овчинников.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе клуба, договоры с Фроловым и Овчинниковым рассчитаны на один год, с Викторовым – на два.

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Андрей Овчинников: первым делом контракт нужно изучить. 

По нашей информации, «Металлург» имеет все шансы сохранить боеспособный коллектив. Так, одного из самых «звездных» воспитанников липецкого футбола Романа Войделя, отыгравшего более 10 лет в первом дивизионе/ФНЛ, удалось уговорить остаться. Договор с ним планируют подписать завтра. Свою подпись под контрактом во вторник планирует поставить лучший игрок команды (по опросам самих футболистов) позапрошлого сезона Николай Иванников.

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В прошлом сезоне «Металлург» до последнего боролся за место в призовой «тройке», но медали ускользнули буквально в последнем туре, когда «сталевары» в гостях уступили прямому конкуренту «Рязани» - 0:1, причем победный мяч хозяева забили с весьма спорного пенальти. В будущем сезоне от футболистов будут требовать именно завоевания медалей. Как нам удалось узнать, бонусы в контрактах игроков прописаны только за первое и второе места в зоне «Центр». И игроки, соглашаясь на такие условия, обязаны быть в лидерах турнира.

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Александр Викторов подписался на лидерство. 

Кроме того, команда ждет от одного их главных своих учредителей – мэрии Липецка разрешения скорее вернуться на стадион «Металлург», чтобы в борьбе за медали команду поддержало бы больше зрителей.

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Комментарии (4)

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гость 555

26 минут назад
Лентач Липецк и Ксюша идите нах....!
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Лентач Липецк

45 минут назад
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Ксюша

55 минут назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию! Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут)) Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍! Заходи сечас ->>> http://18pop.ru
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гость 555

сегодня, 18:33
с Викторовым – на два.Ну всё...теперь душа спокойна)
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