Общество

38 минут назад

За 10 дней липецкие дворы благоустроят на 22,3 млн рублей

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#благоустройство #двор #тендер
За 10 дней липецкие дворы благоустроят на 22,3 млн рублей

Подрядчикам придется поторопиться.

Управление капитального ремонта Липецка проводит три тендера на благоустройство городских дворов. В общей сложности работы оценили в 22,3 млн рублей. Эти средства подрядчики должны освоить всего за 10 дней: именно такие сроки установили чиновники.

Больше всего средств должно уйти на комплексное благоустройство двора дома №18 на проспекте Мира. Стартовая сумма торгов определена в 9,3 млн рублей. Здесь установят четыре светильника со светодиодными лампами, покроют резиновым покрытием свыше 1 200 квадратных метров трех площадок, проложат 247,4 м2 пешеходных дорожек, обустроят парковку на 162 м2, высадят 300 кустов таволги и шесть белых ив, смонтируют ограждения спортивных площадок, поставят ворота для мини-футбола и волейбольные стойки, беседки и арки, качели и тренажеры, большой детский игровой комплекс в форме корабля.

Еще на 8,6 млн рублей станет удобнее и краше двор дома №24 на улице Петра Смородина. Здесь появятся 22 светильника со светодиодными лампами, будет выстлано резиновое покрытие на площади почти в 1000 квадратных метров, появятся две парковки примерно в 200 «квадратов», обновят порядка 400 квадратных метров тротуаров. Кроме того, двор ждет масштабное озеленение: здесь будет новый газон, высадят более 50 кустов растений, среди которых сирень и можжевельник. Подрядчик установит 16 урн, 14 скамеек, качели, винтовую горку, семь тренажеров, карусель, песочницу и две сушилки для ковров.

В 3,3 млн рублей определили стоимость решения вопроса с благоустройством двора дома №30 по улице Терешковой. В эту сумму вошли установка двух светильников со светодиодными лампами, укладка резинового покрытия площадью 372,6 м2, обустройство пешеходной дорожки площадью 233 м2 и парковки в 100 м2, высадят 15 туй, установят диван-качель и лавочку-павлин, множество тренажеров и мини-каруселей для детей, теннисный стол, скамейки и урны.

Торги на контракты по благоустройству запланированы на 16 июля. При успешном проведении аукционов дворы обновят к началу августа.
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#благоустройство #двор #тендер

Комментарии (2)

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Но это же нереально освоить

19 минут назад
такие суммы за 10 дней !!!! Значит 2/3 денег разворуют.
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барыга

28 минут назад
вот пацанчики наваряться
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