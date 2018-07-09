В День города липчан поздравят Олег Газманов и Денис Майданов

Правда, по телевизору.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма администрации Липецка Сергей Малько акцентировал внимание журналистов на знаковых событиях Дня города.



Так, появление цифрового органа в Доме музыки чиновник назвал революцией в Центральном Черноземье. Выбор этого голландского инструмента был, по словам Сергея Малько, осознанным. Ведь цифровой орган имеет неограниченные возможности вплоть до исполнения джазовых композиций. Инструмент ценой в 5 млн рублей уже монтируется в Доме музыки. В первый раз липчане услышат его 13 июля в 13.00.



Ещё одной изюминкой Дня города станет авиашоу на набережной. Липчан и гостей города (в Липецк как туристы приезжают более ста человек - и это добрый знак для чиновников) порадуют прославленные пилотажные группы ВКС России. Полёты начнутся в 12.00. Шоу будет состоять из двух частей. Каждая из них продлится 40-50 минут. При этом, самолеты будут опускаться на высоту до 300 метров.



За день-два до авиашоу пройдет его репетиция. Липчан просят не волноваться при виде боевых самолетов, пролетающих над рекой.



Кульминацией Дня города будет концерт с участием звезды российской эстрады Ирины Дубцовой. Он начнётся на площади Петра Великого в 18.00. Сюрпризом для горожан станут видеопоздравления от Дениса Майданова и Олега Газманова.



Председатель городского департамента культтуризма мэрии хотел бы видеть сданной ко Дню города такое общественное пространство как Городище. Но, очевидно, строители не успеют сделать все работы и установить на сцене гигантский экран для показа оставшихся матчей ЧМ мира по футболу. Впрочем, Сергей Малько не унывает. Он обещает горожанам просмотры на этом экране кинофильмов.

