В России

30 минут назад

Туроператор «Аврора-БГ» заявил о приостановке деятельности

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Туроператор «Аврора-БГ» заявил о приостановке деятельности

Фирма обещает возвращение всех клиентов назад в Россию в запланированные сроки

Петербургский туроператор «Аврора-БГ» объявил о приостановке деятельности, - сообщает Петербургский дневник.

««Аврора-БГ» с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная с 6 июля 2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг», - такое сообщение появилось на сайте компании.

Сейчас заграницей остаются 8 туристов компании в Болгарии, 24 в Черногории и еще 40 детей на отдыхе в Болгарии.

Компания обещает в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства по туристам, находящимся заграницей.

При этом из-за приостановки деятельности компании на отдых в Болгарию не смогут улететь 122 человека, а в Черногории - 60 человек.
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