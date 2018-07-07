Туроператор «Аврора-БГ» заявил о приостановке деятельности

Фирма обещает возвращение всех клиентов назад в Россию в запланированные сроки

Петербургский туроператор «Аврора-БГ» объявил о приостановке деятельности, - сообщает Петербургский дневник.



««Аврора-БГ» с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная с 6 июля 2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг», - такое сообщение появилось на сайте компании.



Сейчас заграницей остаются 8 туристов компании в Болгарии, 24 в Черногории и еще 40 детей на отдыхе в Болгарии.



Компания обещает в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства по туристам, находящимся заграницей.



При этом из-за приостановки деятельности компании на отдых в Болгарию не смогут улететь 122 человека, а в Черногории - 60 человек.