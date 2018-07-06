Елецкие депутаты резко переобулись

Они уже не против повышения пенсионного возраста, а готовы обсуждать этот вопрос

Сегодня утром на сайте Елецкого городского совета депутатов появилось сообщение с заголовком: «Депутаты – против». Далее следовал текст: «На очередной сессии Совета депутатов городского округа город Елец был рассмотрен вопрос об инициативе правительства об увеличении пенсионного возраста россиян. Депутаты высказали мнение о недопустимости такого шага. В итоге принято решение о создании рабочей группы по обсуждению законодательной инициативы и выработке предложений, касающихся этой темы и связанных с ней вопросов.

В работе группы примут участие депутаты горсовета, представители профсоюзов, специалисты органов местного самоуправления, жители Ельца. По мнению многих горожан, необходимо найти иные варианты пенсионной реформы».

Новость вызвала интерес у СМИ, и ее охотно перепечатали многие региональные интернет-издания, включая GOROD48.

Но, вскоре, видимо, кому-то не понравился по сути демарш депутатов, и спустя некоторое время на месте того самого сообщения на сайте горсовета Ельца появилась несколько измененная информация . В ней народные избранники уже не против пенсионной реформы, а «Депутаты обсудили пенсионную реформу». И вместо предложения «Депутаты высказали мнение о недопустимости такого шага», появилось предложение «Депутаты высказали мнение о необходимости обсуждения данного вопроса...». А предложение «По мнению многих горожан, необходимо найти иные варианты пенсионной реформы» и вовсе исчезло из первоначального сообщения.

Однако, кэш Яндекса запомнил сообщение горсовета Ельца таким, каким оно было первоначально, когда еще депутаты были против и мнение горожан более однозначным.

К слову, большинство в горсовете Ельца за единороссами. Их - 19. КПРФ представлено двумя депутатами, ЛДПР - одним, и один депутат в горсовете от "Пенсионеров России".