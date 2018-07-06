Общество

55 минут назад

Елецкие депутаты резко переобулись

22 964
#пенсионная реформа
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Елецкие депутаты резко переобулись

Они уже не против повышения пенсионного возраста, а готовы обсуждать этот вопрос

Сегодня утром на сайте Елецкого городского совета депутатов появилось сообщение с заголовком: «Депутаты – против». Далее следовал текст: «На очередной сессии Совета депутатов городского округа город Елец был рассмотрен вопрос об инициативе правительства об увеличении пенсионного возраста россиян. Депутаты высказали мнение о недопустимости такого шага. В итоге принято решение о создании рабочей группы по обсуждению законодательной инициативы и выработке предложений, касающихся этой темы и связанных с ней вопросов.

В работе группы примут участие депутаты горсовета, представители профсоюзов, специалисты органов местного самоуправления, жители Ельца. По мнению многих горожан, необходимо найти иные варианты пенсионной реформы».

Новость вызвала интерес у СМИ, и ее охотно перепечатали многие региональные интернет-издания, включая GOROD48.

Но, вскоре, видимо, кому-то не понравился по сути демарш депутатов, и спустя некоторое время на месте того самого сообщения на сайте горсовета Ельца появилась несколько измененная информация. В ней народные избранники уже не против пенсионной реформы, а «Депутаты обсудили пенсионную реформу». И вместо предложения «Депутаты высказали мнение о недопустимости такого шага», появилось предложение «Депутаты высказали мнение о необходимости обсуждения данного вопроса...». А предложение «По мнению многих горожан, необходимо найти иные варианты пенсионной реформы» и вовсе исчезло из первоначального сообщения.

Однако, кэш Яндекса запомнил сообщение горсовета Ельца таким, каким оно было первоначально, когда еще депутаты были против и мнение горожан более однозначным.

К слову, большинство в горсовете Ельца за единороссами. Их - 19. КПРФ представлено двумя депутатами, ЛДПР - одним, и один депутат в горсовете от "Пенсионеров России". 

 

 

22 964
#пенсионная реформа
1

Комментарии (22)

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1

2 минуты назад
Наверное Паша с Соборной разъе.ал елецких депутатов, и те сразу переобулись. Все для народа.
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Калдырь

5 минут назад
Народ! Выбирайте себе избранников чтобы они работали для Вас.
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Тому кто считает себя матросом

6 минут назад
А ты милчеловек случайно не из ихних ?
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Ктулху

10 минут назад
А что вы ждали от этих пи....в?
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матрос с АВРОРЫ

12 минут назад
Виссарионыч да и тебе хватит лежать , порядок пора наводить .
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Правдоруб

14 минут назад
дедок, Все там из россии, японцев и китайцев там нет! Если там такие, то и везде в рф такие, потому смотреть нужно в зеркало... Если кто считает себя умнее и трудолюбивее этих жуликов, то милости просим показать себя народу, если и правда такой, то народ поддержит. Наш народ самый умный народ в мире ахахахха
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Владимир Ильич

15 минут назад
Нахрен надо, сами разбирайтесь.
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матрос с АВРОРЫ

18 минут назад
Владимир Ильич . а не пора ли вставать ?
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ALEX

19 минут назад
Не только переобулись, но и памперсы поменяли.
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Баба Зина

23 минуты назад
Ну а что вы хотели... пройдет время и они же будут плевать лысому на голову и занять его последними словами...соловей местный будет одним из первых...
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