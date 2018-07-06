Общество

54 минуты назад

Депутаты горсовета Ельца выступили против повышения пенсионного возраста

5 413
#Елец #горсовет #пенсионная реформа
Депутаты горсовета Ельца выступили против повышения пенсионного возраста

На очередной сессии Совета депутатов городского округа город Елец был рассмотрен вопрос об инициативе правительства об увеличении пенсионного возраста россиян.

Депутаты высказали мнение о недопустимости такого шага. В итоге принято решение о создании рабочей группы по обсуждению законодательной инициативы и выработке предложений, касающихся этой темы и связанных с ней вопросов.

В работе группы примут участие депутаты горсовета, представители профсоюзов, специалисты органов местного самоуправления, жители Ельца. По мнению многих горожан, необходимо найти иные варианты пенсионной реформы, сообщает пресс-служба елецкого горсовета

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#Елец #горсовет #пенсионная реформа

Комментарии (5)

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123

1 минуту назад
Будут убивать коммунистов едросы в подъездах и на темных улицах
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Анна

17 минут назад
Теперь едро их замучит в кгб,партия воров и мерзавцев
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))))

17 минут назад
Велели гавкнуть специально, типа, у нас демократия. Это один из видов ануслизинга
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ха-ха-ха

31 минуту назад
о как! но сейчас их как прогнут, сразу всё одобрят :)
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Оля

40 минут назад
Не попросили его с занимаемой должности?
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