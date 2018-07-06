54 минуты назад
Депутаты горсовета Ельца выступили против повышения пенсионного возраста
На очередной сессии Совета депутатов городского округа город Елец был рассмотрен вопрос об инициативе правительства об увеличении пенсионного возраста россиян.
Депутаты высказали мнение о недопустимости такого шага. В итоге принято решение о создании рабочей группы по обсуждению законодательной инициативы и выработке предложений, касающихся этой темы и связанных с ней вопросов.
В работе группы примут участие депутаты горсовета, представители профсоюзов, специалисты органов местного самоуправления, жители Ельца. По мнению многих горожан, необходимо найти иные варианты пенсионной реформы, сообщает пресс-служба елецкого горсовета
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