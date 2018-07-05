сегодня, 10:21
Липецку еще долго оставаться «Шанхаем»?
Каждый третий магазин и кафе игнорируют правила благоустройства.
В ходе очередного «рейда чистоты» сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации выяснили, что каждое третье торговое предприятие Липецка не соблюдает правила благоустройства.
По данным ведомства, 4 июля сотрудники обследовали рекордное количество торговых точек – 462. Нарушения были обнаружены в 132-х!
Хааа
Хааа
Хааа
Хааа
Вопросик
липе и голубю
голубь сизокрылый
Липа липовая
Вопросик
Вопросик