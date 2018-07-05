Липецку еще долго оставаться «Шанхаем»?

Каждый третий магазин и кафе игнорируют правила благоустройства.

В ходе очередного «рейда чистоты» сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации выяснили, что каждое третье торговое предприятие Липецка не соблюдает правила благоустройства.

По данным ведомства, 4 июля сотрудники обследовали рекордное количество торговых точек – 462. Нарушения были обнаружены в 132-х!

Все факты нарушений правил благоустройства зафиксировали и передали в подведомственные административные комиссии и государственную жилищную инспекцию Липецкой области. Теперь неряшливым предпринимателям грозят штрафы, а Липецк при таком отношении еще долго будут сравнивать с Шанхаем. Впрочем, те, кто бывал в Китае, отмечают, что по сравнению с современным Шанхаем «столица Черноземья» выглядит грязновато и убого.











Современный Шанхай

