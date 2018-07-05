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сегодня, 10:21

Липецку еще долго оставаться «Шанхаем»?

22 1092
#Чистота #благоустройство #проверки #рейд
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Липецку еще долго оставаться «Шанхаем»?

Каждый третий магазин и кафе игнорируют правила благоустройства.

В ходе очередного «рейда чистоты» сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации выяснили, что каждое третье торговое предприятие Липецка не соблюдает правила благоустройства.

По данным ведомства, 4 июля сотрудники обследовали рекордное количество торговых точек – 462. Нарушения были обнаружены в 132-х!

Все факты нарушений правил благоустройства зафиксировали и передали в подведомственные административные комиссии и государственную жилищную инспекцию Липецкой области. Теперь неряшливым предпринимателям грозят штрафы, а Липецк при таком отношении еще долго будут сравнивать с Шанхаем. Впрочем, те, кто бывал в Китае, отмечают, что по сравнению с современным Шанхаем «столица Черноземья» выглядит грязновато и убого.

Шанхай.jpg

Современный Шанхай
Фото liptorg-cp.ru, novatour.by

22 1092
#Чистота #благоустройство #проверки #рейд
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Комментарии (22)

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Хааа

6 минут назад
Не пропускает:-) меняем вторую" а" на "у"
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Хааа

7 минут назад
***
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Хааа

7 минут назад
Скорее, *
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Хааа

8 минут назад
Какой Шанхай? Это многоэтажные тербуны
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Вопросик

9 минут назад
Липа липовая, это понятно , дальше , что ?
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липе и голубю

11 минут назад
а как же гимн? конкурс объявили на лучший гимн Липецку (или Шанхаю?)
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голубь сизокрылый

12 минут назад
Если градостроительство БАКЛАНЫ возглавляют, то че мы хотим? Гадость несусветная, этот трущебоподобный город
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Липа липовая

14 минут назад
Город Липы и должен быть помойкой. Со слов чиновников, занимаем первые места по всему, на деле - разруха, нищета, убожество, казнокрадство и коррупция.
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Вопросик

16 минут назад
Наталья, т.н. предприниматели , сами ничего делать не хотят , на Заводской ! А власть тут причём ?
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Вопросик

17 минут назад
ЖУК, это всё слова ! Докажите на примере своего дома и в суд ! Реальные дела есть ! А как жвачку повторять , одно и то же , легко !
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