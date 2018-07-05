Жители Косыревки добились строительства детсада

Запуск проекта возможен в 2021 году.

Администрация Липецкого района обсудила требование местных жителей построить в селе Косыревка детский сад. Ранее инициативу на обсуждение вынесла пользователь «Портала неравнодушных» Ирина Проселкова. Она указала, что в Косыревке большое количество семей с детьми, активно строятся новые дома, но не всем представляется возможность возить потомство в город. Резюмируя ситуацию, женщина просила местных властей более плотно рассмотреть вопрос строительства детского сада.



- Инициатива о строительстве детского сада в селе Косырёвка находится на рассмотрении в администрации района, возможность строительства планируется на 2021 год, - указано в письме чиновников.



Идея Ирины Проселковой нашла поддержку у 43 пользователей. Некоторые из них уже обдумывают тонкости распределения мест среди детей: «Но места там должны быть исключительно только для тех, у кого прописка ребёнка и обязательно, хотя бы одного из родителей, будет именно в Косыревке, а не для тех, кто построил там себе загородный дом, а прописан в Липецке. Чётко нужно разделять- постоянное место жительства по прописке или дача».