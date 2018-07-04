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55 минут назад

Источник сообщил об обысках в доме и кабинете вице-премьера Дагестана

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Обыски провели в доме, а также в личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме уволенного в среду первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

"Обыски прошли в среду в первой половине дня", - сказал собеседник.

По его словам, обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий.

"Обыск у чиновника прошел в рамках возбужденного дела о превышении должностных полномочий", - сказал собеседник, не уточнив детали дела.

Источник не исключил, что в рамках этого уголовного дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.

Согласно размещенному на сайте правительства Дагестана указу врио главы региона Владимира Васильева, 4 июля, Алиев был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства республики.
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