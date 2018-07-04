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55 минут назад
Источник сообщил об обысках в доме и кабинете вице-премьера Дагестана
Обыски провели в доме, а также в личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме уволенного в среду первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева.
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.
"Обыски прошли в среду в первой половине дня", - сказал собеседник.
По его словам, обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий.
"Обыск у чиновника прошел в рамках возбужденного дела о превышении должностных полномочий", - сказал собеседник, не уточнив детали дела.
Источник не исключил, что в рамках этого уголовного дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.
Согласно размещенному на сайте правительства Дагестана указу врио главы региона Владимира Васильева, 4 июля, Алиев был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства республики.
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.
"Обыски прошли в среду в первой половине дня", - сказал собеседник.
По его словам, обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий.
"Обыск у чиновника прошел в рамках возбужденного дела о превышении должностных полномочий", - сказал собеседник, не уточнив детали дела.
Источник не исключил, что в рамках этого уголовного дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.
Согласно размещенному на сайте правительства Дагестана указу врио главы региона Владимира Васильева, 4 июля, Алиев был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства республики.