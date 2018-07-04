Общество
сегодня, 09:44
Липчанин просит закрыть автобусный маршрут
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Пассажиры предлагают нововведения.
Липчане продолжат атаковать чиновников предложениями по улучшению работы городского транспорта. Инициативы пользователя сервиса идей «Портал неравнодушных» касаются сразу пяти автобусных маршрутов. Все они принадлежат липчанину Артему Шелесту.
- Предлагаю составить новое расписание автобусов №28 и №35, предусматривающее работу маршрутов до 00:00 до Сырского. Взамен я предлагаю полностью отказаться от маршрута №36, так как он является дублером маршрута №35. Маршруту №35 будет достаточно добавить 1 рейс например на 23:45 до Сырского, - считает Артем. - Предлагаю автобус №9т продлить на Сырский (Технический университет-Парк Молодёжный -Молочный комбинат -Шуминского -Белана (ул. Кривенкова) -28-й микрорайон- Ледовый Комплекс — Почта- Сырский), №28а, наоборот, вместо Сырского продлить так: Березовая Аллея- 24-микр -бульвар Шубина -Хлебозавод №5 -Молочный комбинат -Парк-Молодёжный- Елецкий микрорайон.
Транспортные инициативы будут находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 августа. Если предложения получат по 500 одобрений, то их рассмотрят в мэрии Липецк.
- Предлагаю составить новое расписание автобусов №28 и №35, предусматривающее работу маршрутов до 00:00 до Сырского. Взамен я предлагаю полностью отказаться от маршрута №36, так как он является дублером маршрута №35. Маршруту №35 будет достаточно добавить 1 рейс например на 23:45 до Сырского, - считает Артем. - Предлагаю автобус №9т продлить на Сырский (Технический университет-Парк Молодёжный -Молочный комбинат -Шуминского -Белана (ул. Кривенкова) -28-й микрорайон- Ледовый Комплекс — Почта- Сырский), №28а, наоборот, вместо Сырского продлить так: Березовая Аллея- 24-микр -бульвар Шубина -Хлебозавод №5 -Молочный комбинат -Парк-Молодёжный- Елецкий микрорайон.
Транспортные инициативы будут находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 августа. Если предложения получат по 500 одобрений, то их рассмотрят в мэрии Липецк.
7 917
горожанин
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Нда
Ох достал
Просто Липецк
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