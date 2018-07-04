Общество

сегодня, 09:44

Липчанин просит закрыть автобусный маршрут

7 917
#транспорт #инициатива
2
Липчанин просит закрыть автобусный маршрут

Пассажиры предлагают нововведения.

Липчане продолжат атаковать чиновников предложениями по улучшению работы городского транспорта. Инициативы пользователя сервиса идей «Портал неравнодушных» касаются сразу пяти автобусных маршрутов. Все они принадлежат липчанину Артему Шелесту.

- Предлагаю составить новое расписание автобусов №28 и №35, предусматривающее работу маршрутов до 00:00 до Сырского. Взамен я предлагаю полностью отказаться от маршрута №36, так как он является дублером маршрута №35. Маршруту №35 будет достаточно добавить 1 рейс например на 23:45 до Сырского, - считает Артем. - Предлагаю автобус №9т продлить на Сырский (Технический университет-Парк Молодёжный -Молочный комбинат -Шуминского -Белана (ул. Кривенкова) -28-й микрорайон- Ледовый Комплекс — Почта- Сырский), №28а, наоборот, вместо Сырского продлить так: Березовая Аллея- 24-микр -бульвар Шубина -Хлебозавод №5 -Молочный комбинат -Парк-Молодёжный- Елецкий микрорайон.

Транспортные инициативы будут находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 августа. Если предложения получат по 500 одобрений, то их рассмотрят в мэрии Липецк.
7 917
#транспорт #инициатива
2

Комментарии (7)

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горожанин

24 минуты назад
Составлением расписания должны заниматься те, кто на это учился, например в Политехе нашем на ФИТ. А не граждане, которые в этом ничего не понимают.
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666

сегодня, 10:09
То что автобус №35 должен работать дольше это однозначно раньше он работал до 01:00 и кондуктора были и все норм сейчас он уходит от Вокзала в 23:07 я живу на Сырском работаю до 23:00 пока оденешься пока дойдешь до ост №35-ого уже нет и не только его на рудник вообще уже не чего нет даже с пересадкой для сравнения автобус №3 на 10-тую Хахту и то отравляется в 23:23 №6 Силиткатный в 23:54 вот как раз в 23:54 и должен отправляться последний №35 на Сырский ежедневно или по крайней мере повернуть расписание что бы последний с Косыревки шел в 23:07 а на Сырский последний в 23:47 ( как в вых дни)
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Нда

сегодня, 10:08
Артем, автор инициативы, явно не живет в частном секторе, расположенном на руднике вблизи ул Минская. Тут очень много пенсионеров и им явно будет не удобно пилить 1 км до ближайшей остановки. Взять, например, начало улицы (Минская-1-это остановка Фабрика липецкие узоры) - если не будет 36 маршрута, то ближайшие остановки будут 1) либо Ледовый дворец 2) либо Воронежское шоссе. И туда, и туда далеко идти пенсионерам, да и школьникам. Плюсом тротуар, ведущий к Ледовому находится в отвратительном состоянии. На половине пути просто нет асфальта, и в дождь просто люди идут по грязи. Думаю инициатива Артема не наберет поддержки у жителей Рудника.
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Ох достал

сегодня, 10:08
гость, этот недолеченный активист!!!! В дурку его надо! Прям маниакальный психоз с активной деятельностью!
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Просто Липецк

сегодня, 09:57
"отказаться от маршрута №36, так как он является дублером маршрута №35" - сам-то "инициатор" ездил на 35-36?
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гость

сегодня, 09:54
пошёл он на х уй деятель е баный
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гостья

сегодня, 09:52
убрать все маршруты до Сырского, а то очень много инициаторов там
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